Стилист Николай Овечкин откровенно признался в зависимости: как он боролся с тёмным прошлым

1:57
Шоу-бизнес

Стилист Николай Овечкин в интервью журналистке Мадонне Мур откровенно рассказал о своём опыте наркозависимости. Тёмный период своей жизни он переживал несколько лет.

Стилист Николай Овечкин
Фото: ВК-аккаунт Николая Овечкина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стилист Николай Овечкин

Гуру моды, которого месяц назад певица Инстасамка обвинила в мошенничестве, поделился, что он был зависим в течение трёх лет, и уже два года не употребляет наркотики.

"В моей жизни была зависимость. Достаточно крепкая. Это привело к отметке, что ты употребляешь, например, четыре дня в неделю. И вот в этот момент тебе становится страшно", — признался эксперт по стилю.

Овечкин также добавил, что осознал свою зависимость два года назад, когда его остановили сотрудники ДПС в состоянии опьянения. Встреча закончилась изъятием водительских прав.

Справиться с зависимостью Овечкину помогли регулярные сеансы терапии и поддержка близких.

"У меня сильнейший терапевт, спасибо ей большое. Наверно, ещё мама [помогла]", — отметил он.

Овечкин является одним из самых известных стилистов в шоу-бизнесе. Он работал с такими артистами, как Zivert, Светлана Лобода, Диана Арбенина, Анна Асти и другими. Кроме того, Николай несколько лет сотрудничал с федеральными телеканалами. Речь идет о таких проектах, как "Голос", "Модный приговор", "Посольство красоты".

Напомним, месяц назад Инстасамка публично обвинила Овечкина в том, что он присвоил три миллиона рублей, которые были выданы как гонорар за его работу. К этим обвинениям присоединились другие знаменитости и представители фэшн-индустрии. Овечкин извинился и сообщил, что урегулировал вопрос с певицей и другими "пострадавшими".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
