Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов

5:00
Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов вновь высказался о качестве современной поп-сцены и затронул тему артисток, которые, по его мнению, не обладают необходимыми вокальными данными. Он заявил, что в российском шоу-бизнесе немало певиц, которым стоило бы сменить профессию, поскольку их присутствие на сцене не имеет отношения к искусству.

Сергей Соседов
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сергей Соседов

"Не понимаю, зачем она на сцене"

Недавно Соседов упомянул имя Анны Семенович, отметив, что до сих пор не может понять, почему зрители воспринимают её как певицу. По его словам, бывшая участница группы "Блестящие" не демонстрирует вокальных способностей и строит карьеру исключительно за счёт известности и внешних данных. На этот раз, как сообщает Общественная Служба Новостей, критик уточнил, что речь не только о ней — в его списке есть и другие популярные артистки.

"Честно говоря, вот есть такая певица — Люся Чеботина. Хоть стреляйте в меня, хоть режьте, но я не пойму, зачем она присутствует на сцене, какова её роль, какие функции она там выполняет?" — сказал Сергей Соседов.

По его словам, Чеботина выступает под фонограмму и при этом не всегда попадает в ноты даже своей "плюсовки". Критик назвал её появление в индустрии загадкой века и добавил, что не видит в исполнительнице никакого потенциала.

"Люся, не место тебе на сцене. Нет в тебе ничего, что цепляет, сплошная серость и пошлость", — добавил он.

Вторая в очереди — Клава Кока

Соседов отметил, что к этой категории он относит и Клаву Коку. По его словам, певица строит образ на провокационности, но это не компенсирует отсутствие вокала.

"Ещё одно чудо в перьях… Девица, которая выступает с воровскими кликухами — это очень её характеризует. Но, что хуже, Кока поёт ужаснее, чем Чеботина", — заявил критик.

Он добавил, что, по его наблюдениям, большая часть звука в её записях создаётся технически — с помощью автотюна и обработки, тогда как реальный голос звучит крайне слабо.

Фонограмма убивает сцену

По мнению Соседова, фонограмма стала настоящей болезнью современной поп-культуры. Он убеждён, что многие артисты давно перестали воспринимать сцену как место для живого исполнения. Всё чаще зрителям показывают тщательно выстроенное шоу, где важнее хореография и эффектные костюмы, чем голос.

Критик подчёркивает, что в подобных условиях публика постепенно теряет вкус к настоящей музыке. Молодые слушатели привыкают к идеальному звучанию, не понимая, что за ним стоит цифровая обработка, а не талант.

Профессионализм против популярности

Соседов вспоминает, что в прежние годы артисты доказывали своё мастерство на сцене без технической поддержки. Сегодня же, как считает эксперт, главным критерием успеха стало количество просмотров и лайков. При этом у многих популярных певиц нет вокальной школы, а их репертуар подбирается по коммерческим принципам.

Критик уверен, что настоящий артист не может ограничиваться одной и той же манерой исполнения, а должен постоянно развиваться, искать новые формы и темы. Отсутствие роста Соседов считает признаком творческой стагнации.

"Скоро петь будет искусственный интеллект"

Завершая разговор, Соседов высказал мнение, что через несколько лет искусственный интеллект вполне сможет заменить певцов. Уже сейчас программы способны синтезировать голоса любой тембровой окраски и создавать треки, не отличимые от человеческих. Критик считает это символичным итогом для шоу-бизнеса, который сам отказался от настоящего искусства.

Соседов подчёркивает, что, если артисты продолжат подменять живой вокал техническими средствами, слушатели рано или поздно перестанут нуждаться в них. Тогда сцену займут виртуальные исполнители, а настоящие голоса уйдут в прошлое.

Голос, который невозможно подделать

В то же время Сергей Соседов убеждён, что публика всё равно тянется к искренности и эмоциональности, которые отличают настоящего певца от "продукта маркетинга". Искусство, уверен критик, держится не на громких именах и внешнем блеске, а на голосе и умении передать чувства.

Соседов не раз напоминал, что в истории российской сцены всегда были исполнители, чьи имена стали символом профессионализма именно благодаря тому, что они выходили на сцену без фонограммы. Пока сохраняется память о таких артистах, надежда на возвращение подлинного вокала остаётся.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
