Роковой жёлто-синий пакет: почему концерты Акмаля отменили в Казахстане

В Казахстане отменяют выступления певца Акмаля Ходжаниязова после инцидента с подарком поклонницы.
Инцидент произошел 23 октября во время его концерта в Петропавловске. Во время выступления одна из фанаток передала артисту бутылку алкоголя в пакете сине-желтых оттенков. Принимая подарок, певец вернул его обратно, попросив, чтобы его сожгли, так как цвета упаковки ему не нравятся:
"Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся", — сказал артист.
После этого в социальных сетях разгорелась волна негодования. Многие казахстанцы восприняли такой поступок как оскорбление, увидев в нем неуважение к национальному флагу, поскольку в нем также присутствуют схожие цвета:
Некоторые пользователи отметили, что цвета подаренного пакета больше напоминают те, что используются в украинском флаге, однако это не даёт оснований "презрительно высказываться по поводу государственных символов" со сцены.
Как сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня", из-за этого инцидента несколько концертов Акмаля были отменены. Так, 25 октября не состоялось его выступление в Костанае — в здании областной филармонии внезапно отключилось электричество:
"В настоящее время все жилые дома, государственные учреждения и коммерческие объекты полностью подключены к электроснабжению и работают в штатном режиме. Без напряжения остаётся только областная филармония," — сообщили в пресс-службе акимата Костаная.
После этого Акмаль направился в Усть-Каменогорск, где должен был выступить 27 октября, но концерт также был отменен "по независящим от исполнителя причинам". То же самое случилось и с мероприятиями в Павлодаре.
Продюсер певца Анастасия Галкина, комментируя ситуацию для "Фонтанки", подчеркнула, что высказывания артиста не были направлены против национальных символов Казахстана.
