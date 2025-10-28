Роковой жёлто-синий пакет: почему концерты Акмаля отменили в Казахстане

2:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В Казахстане отменяют выступления певца Акмаля Ходжаниязова после инцидента с подарком поклонницы.

Фото: ВК-аккаунт певца Акмаля by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Акмаль

Инцидент произошел 23 октября во время его концерта в Петропавловске. Во время выступления одна из фанаток передала артисту бутылку алкоголя в пакете сине-желтых оттенков. Принимая подарок, певец вернул его обратно, попросив, чтобы его сожгли, так как цвета упаковки ему не нравятся:

"Пакетик этот сожгите, цвета мне не нравятся", — сказал артист.

После этого в социальных сетях разгорелась волна негодования. Многие казахстанцы восприняли такой поступок как оскорбление, увидев в нем неуважение к национальному флагу, поскольку в нем также присутствуют схожие цвета:

Некоторые пользователи отметили, что цвета подаренного пакета больше напоминают те, что используются в украинском флаге, однако это не даёт оснований "презрительно высказываться по поводу государственных символов" со сцены.

Как сообщает Telegram-канал "Кровавая барыня", из-за этого инцидента несколько концертов Акмаля были отменены. Так, 25 октября не состоялось его выступление в Костанае — в здании областной филармонии внезапно отключилось электричество:

"В настоящее время все жилые дома, государственные учреждения и коммерческие объекты полностью подключены к электроснабжению и работают в штатном режиме. Без напряжения остаётся только областная филармония," — сообщили в пресс-службе акимата Костаная.

После этого Акмаль направился в Усть-Каменогорск, где должен был выступить 27 октября, но концерт также был отменен "по независящим от исполнителя причинам". То же самое случилось и с мероприятиями в Павлодаре.

Продюсер певца Анастасия Галкина, комментируя ситуацию для "Фонтанки", подчеркнула, что высказывания артиста не были направлены против национальных символов Казахстана.