Володя удивил: Мария Погребняк перечислила достижения своего годовалого сына

Блогер Мария Погребняк впечатлила подписчиков, рассказывая о навыках годовалого сына Володи.

Фото: Телеграм-канал Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сын Марии Погребняк

Многодетная мать недавно поделилась своим опытом воспитания малышей. В одном из своих видео она показала, как её сын Володя убирает игрушки в корзину, что вызвало бурю комментариев.

Многие осудили её за то, что она заставляет годовалого ребёнка убирать за собой. Однако, по словам Марии, это совершенно нормально, и такой навык как раз должен быть освоен малышом в этом возрасте.

Кроме того, по мнению Марии, годовалые дети способны осваивать и другие бытовые навыки. К примеру, пить из чашки, протирать поверхности тряпкой

включать и выключать свет (разумеется, под присмотром взрослых), держать столовые приборы, помогать загружать вещи в стиральную машину, расчесывать волосы.

Ранее певица Ольга Бузова обратилась к своим поклонникам, обливаясь слезами. Нервный срыв у звезды случилась после того, как мошенники, взломавшие её социальные сети, опубликовала видео с сыном Погребняк, который является крестником артистки. Они написали, что Ольга якобы усыновила ребёнка из-за бесплодия.