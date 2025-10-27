Ужас под одной крышей: почему звезду Папиных дочек обвинили в домашнем насилии

2:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Падчерица актёра из сериала "Папины дочки" Виктория рассказала, какой ужас творился в их доме.

Фото: ВК-аккаунт Михаила Казакова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Михаил Казаков

Падчерица актёра Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина из популярного ситкома, решила поделиться подробностями о своих отношениях с отчимом, рассказав о сложной и болезненной жизни под его крышей. В интервью она откровенно рассказала о том, как тяжело ей было жить с Казаковым.

По словам девушки, актёр, известный своей ролью в "Папиных дочках", всегда демонстрировал жесткость и деспотизм в отношениях с ней и её семьей. Она описала, как много лет скрывала от всех неприятные эпизоды из их семейной жизни, но теперь почувствовала необходимость рассказать правду.

Она рассказала, что отчим часто проявлял агрессию.

"Он переворачивал мебель в доме, бил посуду об нас. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник. То есть абсолютно было неадекватное поведение", — цитирует слова Виктории "СтарХит".

Падчерица также добавила, что на протяжении многих лет она испытывала психологическое давление и даже страх перед актёром. По её словам, несмотря на внешнюю харизму и популярность Казакова, за его образом скрывался человек, который не умел проявлять доброту или понимание.

Ещё одним тяжёлым моментом, который она затронула, стала атмосфера в семье. Она отметила, что дом был полон напряжённости, а отношения с отчимом не только не улучшались, но и с каждым годом становились только сложнее. Девушка признаётся, что отношения с Казаковым сильно повлияли на её самоощущение и восприятие мира.

Однако несмотря на все трудности, она уверена, что опыт жизни с таким человеком, хотя и был болезненным, всё же стал важным уроком для неё. И хотя теперь она предпочитает не общаться с отчимом, она надеется, что её история может стать уроком для других людей, оказавшихся в схожей ситуации.