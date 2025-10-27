Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный поворот: почему Юлия Меньшова отказалась смотреть интервью Аллы Пугачёвой
Новые данные показали: динозавры жили в цветущих экосистемах до самого вымирания
Цветок, который превращает подоконник в Гавайи — но только если ему угодить
Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
ВСУ ударили по дамбе в Белгородской области: подтопление грозит трём тысячам жителей
3 шага к здоровым ногам: врачи раскрыли, как отличить безобидные отеки от опасных
Детям понравится: какую альтернативу Разговорам о важном в школе предложил Карен Шахназаров
Пушистый снаружи, колючий внутри: неожиданные факты о ежах, которые ломают мифы детства

Ужас под одной крышей: почему звезду Папиных дочек обвинили в домашнем насилии

2:04
Шоу-бизнес

Падчерица актёра из сериала "Папины дочки" Виктория рассказала, какой ужас творился в их доме.

Актёр Михаил Казаков
Фото: ВК-аккаунт Михаила Казакова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Михаил Казаков

Падчерица актёра Михаила Казакова, известного по роли Полежайкина из популярного ситкома, решила поделиться подробностями о своих отношениях с отчимом, рассказав о сложной и болезненной жизни под его крышей. В интервью она откровенно рассказала о том, как тяжело ей было жить с Казаковым.

По словам девушки, актёр, известный своей ролью в "Папиных дочках", всегда демонстрировал жесткость и деспотизм в отношениях с ней и её семьей. Она описала, как много лет скрывала от всех неприятные эпизоды из их семейной жизни, но теперь почувствовала необходимость рассказать правду.

Она рассказала, что отчим часто проявлял агрессию.

"Он переворачивал мебель в доме, бил посуду об нас. С четвертого этажа по лестнице спускал холодильник. То есть абсолютно было неадекватное поведение", — цитирует слова Виктории "СтарХит".

Падчерица также добавила, что на протяжении многих лет она испытывала психологическое давление и даже страх перед актёром. По её словам, несмотря на внешнюю харизму и популярность Казакова, за его образом скрывался человек, который не умел проявлять доброту или понимание.

Ещё одним тяжёлым моментом, который она затронула, стала атмосфера в семье. Она отметила, что дом был полон напряжённости, а отношения с отчимом не только не улучшались, но и с каждым годом становились только сложнее. Девушка признаётся, что отношения с Казаковым сильно повлияли на её самоощущение и восприятие мира.

Однако несмотря на все трудности, она уверена, что опыт жизни с таким человеком, хотя и был болезненным, всё же стал важным уроком для неё. И хотя теперь она предпочитает не общаться с отчимом, она надеется, что её история может стать уроком для других людей, оказавшихся в схожей ситуации.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи Андрей Николаев Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником Юрий Бочаров
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи
Подоконник превращается в грядку: вырастите витаминный сад без земли и ламп
Монеточка* в ловушке: почему певица-пацифистка оказалась под арестом в России
Резкая критика Бородина в адрес Собчак: почему её называют хамелеоном
Работа без границ: как распознать манипуляции под маской заботы о коллективе
Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником
Бензиновый переворот: Монголия закупает топливо из России и Китая
Машина знает больше, чем водитель: скрытые функции, о которых не рассказывают в автосалоне
Метаболизм — не волшебство, а математика: как понять, сколько вы реально сжигаете
Туризм в обмен на традицию: в Малакке платят не деньгами, а уважением к культуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.