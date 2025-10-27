Крысы с корабля: почему Вику Цыганову насторожила новость о оформляющей ВНЖ Испании Собчак

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Вика Цыганова объяснила, что думает о пытающейся получить ВНЖ Испании журналистке Ксении Собчак.

Журналистка Ксения Собчак
Фото: ВК-аккаунт Ксении Собчак by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Журналистка Ксения Собчак

Исполнительница хита "Русская водка" поделилась своим мнением о недавней новости о том, что Собчак якобы подала документы на вид на жительство в Испании.

Как сообщает газета El País, Собчак прибыла в Испанию по пятилетней французской визе и теперь пытается получить трёхлетний ВНЖ по программе для "цифровых кочевников". У неё уже имеется израильский паспорт, который она оформила в 2022 году.

Цыганова отметила, что такие поступки стали частыми среди людей, которые долгое время демонстрировали лояльность к России лишь ради выгоды.

"Первыми с корабля бегут крысы", — написала она в соцсетях, ссылаясь на народную мудрость.

Певица считает, что такие люди, как Собчак, с высокими связями, не могут действовать без расчёта, и скорее всего, после консультаций с влиятельными людьми приняли решение покинуть страну.

Артистка выразила уверенность, что многие последуют примеру журналистки. По её словам, эти люди демонстрируют лишь своё потребительское отношение к Родине, забывая, что Россия "непотопляема".

Ранее Вика Цыганова обратила внимание на то, что супруга президента США Дональда Трампа Мелания Трамп носит её дизайнерские наряды.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
