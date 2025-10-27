Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Он шокировал мир дизайном, но покорил сердцем: редкий японский внедорожник стал легендой
Спирт под запретом? Узнайте, что будет с дезинфекцией, если этанол попадёт под ограничения
Нефтяной гигант в кризисе? Валовая прибыль Татнефти обвалилась
Влажный морковный торт без хлопот: держите пошаговый рецепт и 3 секрета идеальной глазури
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Море ушло: что случилось на бразильском пляже и почему это напугало отдыхающих
Муравьи наступают: проверенные средства, которые действительно избавят от колонии
С виду мышь, по сути слон: кого на самом деле прячут джунгли Восточной Африки
Медики празднуют победу: создана вакцина, которая способна навсегда остановить смертельный менингит

Киркоров больше не король: певец сам придумал себе неожиданное звание

2:42
Шоу-бизнес

Последние месяцы имя Филиппа Киркорова снова звучит часто — не только из-за его песен, но и из-за перемен в имидже. Как сообщает "МК", певец, которого десятилетиями называли "поп-королём", теперь выбрал для себя новое звание — "трубадур любви". И, похоже, в этом образе артист чувствует себя особенно уверенно.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Новый образ Филиппа Киркорова

На недавнем концерте в Кремле Киркоров удивил публику. За кулисами он с улыбкой заявил журналистам, что не желает больше быть "королём". Теперь он — трубадур, певец, несущий любовь. При этом артист выглядел обновлённым и полным энергии.

"Я же трубадур любви", — сказал Филипп Киркоров.

Восстановление после травм

Этот год стал для певца настоящим испытанием. Сначала он получил ожог руки, затем повредил колено во время выступления на фестивале "Новая волна" в Казани. Тогда поклонники всерьёз забеспокоились за его здоровье. Однако сегодня артист уверенно заявляет: всё позади.

По словам певца, его на ноги поставил московский профессор-хирург, который помог восстановить сустав и вернуть подвижность колену. Киркоров с благодарностью вспоминает специалиста.

"Доктор меня восстанавливает. Уже фактически восстановил. Он не мануальный терапевт, а профессиональный врач, профессор, хирург… Вставляет, разминает… Две такие аварии у меня случились за этот год. Мне надо было восстановить колено, сустав. Доктор мне помог", — сказал Киркоров.

Новая песня спустя 30 лет

После длительного перерыва Киркоров достал из архивов песню, написанную более тридцати лет назад. Композиция, по его словам, о любви и только о ней. Вскоре артист обещает представить клип, где покажет себя именно тем самым трубадуром — поющим сердцем, без показного блеска.

Эта песня, как говорят близкие артиста, для него символична. Она объединяет прошлое и настоящее, напоминая о вечной теме любви, которая всегда была в центре его творчества.

Отношение к Алле Пугачёвой

Недавно Киркоров впервые за долгое время высказался об Алле Пугачёвой. Певец подчеркнул, что не держит обиды и не испытывает претензий к бывшей супруге. Его слова прозвучали спокойно и с теплотой, без тени раздражения. Это ещё одно подтверждение того, что артист пережил внутреннюю трансформацию и действительно стал "трубадуром любви".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Турция в дрожи: новое землетрясение, Стамбул ощутил подземный удар — что известно
Мир. Новости мира
Турция в дрожи: новое землетрясение, Стамбул ощутил подземный удар — что известно
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Зимние гости: кого из дачных любимцев стоит пригласить в квартиру — кусочек лета на подоконнике
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
Политический взрыв в Ирландии: Коннолли сорвала маску с НАТО, Европа в смятении
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Опасные лекарства из прошлого: препараты, которые до сих пор продаются в России, но запрещены в мире
Последние материалы
Он шокировал мир дизайном, но покорил сердцем: редкий японский внедорожник стал легендой
В Финляндии закроют аэропорт из-за отсутствия туристов из России
Спирт под запретом? Узнайте, что будет с дезинфекцией, если этанол попадёт под ограничения
Нефтяной гигант в кризисе? Валовая прибыль Татнефти обвалилась
Влажный морковный торт без хлопот: держите пошаговый рецепт и 3 секрета идеальной глазури
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Море ушло: что случилось на бразильском пляже и почему это напугало отдыхающих
Муравьи наступают: проверенные средства, которые действительно избавят от колонии
С виду мышь, по сути слон: кого на самом деле прячут джунгли Восточной Африки
Медики празднуют победу: создана вакцина, которая способна навсегда остановить смертельный менингит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.