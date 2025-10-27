Киркоров больше не король: певец сам придумал себе неожиданное звание

Последние месяцы имя Филиппа Киркорова снова звучит часто — не только из-за его песен, но и из-за перемен в имидже. Как сообщает "МК", певец, которого десятилетиями называли "поп-королём", теперь выбрал для себя новое звание — "трубадур любви". И, похоже, в этом образе артист чувствует себя особенно уверенно.

Новый образ Филиппа Киркорова

На недавнем концерте в Кремле Киркоров удивил публику. За кулисами он с улыбкой заявил журналистам, что не желает больше быть "королём". Теперь он — трубадур, певец, несущий любовь. При этом артист выглядел обновлённым и полным энергии.

"Я же трубадур любви", — сказал Филипп Киркоров.

Восстановление после травм

Этот год стал для певца настоящим испытанием. Сначала он получил ожог руки, затем повредил колено во время выступления на фестивале "Новая волна" в Казани. Тогда поклонники всерьёз забеспокоились за его здоровье. Однако сегодня артист уверенно заявляет: всё позади.

По словам певца, его на ноги поставил московский профессор-хирург, который помог восстановить сустав и вернуть подвижность колену. Киркоров с благодарностью вспоминает специалиста.

"Доктор меня восстанавливает. Уже фактически восстановил. Он не мануальный терапевт, а профессиональный врач, профессор, хирург… Вставляет, разминает… Две такие аварии у меня случились за этот год. Мне надо было восстановить колено, сустав. Доктор мне помог", — сказал Киркоров.

Новая песня спустя 30 лет

После длительного перерыва Киркоров достал из архивов песню, написанную более тридцати лет назад. Композиция, по его словам, о любви и только о ней. Вскоре артист обещает представить клип, где покажет себя именно тем самым трубадуром — поющим сердцем, без показного блеска.

Эта песня, как говорят близкие артиста, для него символична. Она объединяет прошлое и настоящее, напоминая о вечной теме любви, которая всегда была в центре его творчества.

Отношение к Алле Пугачёвой

Недавно Киркоров впервые за долгое время высказался об Алле Пугачёвой. Певец подчеркнул, что не держит обиды и не испытывает претензий к бывшей супруге. Его слова прозвучали спокойно и с теплотой, без тени раздражения. Это ещё одно подтверждение того, что артист пережил внутреннюю трансформацию и действительно стал "трубадуром любви".