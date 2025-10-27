Маленькая внучка Валерии говорит по-английски без акцента — и всё благодаря одному запрету

Певица Валерия призналась, что её четырёхлетняя внучка Селин уже свободно говорит по-английски — и секрет оказался прост: девочке запретили смотреть мультфильмы на русском. По словам артистки, этот способ оказался удивительно эффективным: ребёнок не просто запомнил слова, а начал мыслить на другом языке.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Валерия

"Она прекрасно говорит по-английски. Язык знает очень хорошо. Ей просто запретили смотреть мультики на русском. Я, честно говоря, даже не знала, что это так хорошо работает. Она говорит очень чисто, без акцента. В этом плане у неё теперь нет никакого языкового барьера", — цитирует Валерию "МК".

Как ребёнок выучил язык без уроков

Метод, который сработал для Селин, психологи называют естественным языковым погружением. Он основан на принципе "живого окружения": ребёнок не учит слова по карточкам, а слышит их в контексте — из песен, мультфильмов, игр. Так дети запоминают не только лексику, но и интонации, грамматику, эмоциональные оттенки речи.

Современные мультфильмы вроде Peppa Pig или Bluey считаются отличным инструментом для обучения, ведь они используют простую лексику и короткие диалоги. Если ребёнок смотрит их ежедневно, прогресс заметен уже через несколько месяцев.

Семейный подход Валерии

Певица рассказала, что старается проводить с внучкой как можно больше времени, несмотря на плотный график. В этом году у семьи пополнение — родился внук, и Селин с интересом приняла братика.

"Я очень рада, что в семье появился второй малыш. Это очень правильно для старшего ребёнка. Она уже никогда не будет эгоисткой", — считает Валерия.

По словам артистки, наблюдать, как Селин заботится о младшем, — настоящее счастье. Девочка помогает маме, играет с малышом и проявляет инициативу, что особенно радует бабушку.