Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Турция в дрожи: новое землетрясение, Стамбул ощутил подземный удар — что известно
Перевоплотите свой сад этой осенью — этот кустарник привнесет яркие краски на ваш участок
Скрытая угроза: Орбан рассказал, почему членство оставшейся после конфликта части Украины в ЕС недопустимо
Машина вдруг всплыла на трассе: главная ловушка дождя, о которой забывают даже профи
Голоса, которых не существует: сбой, способный разрушить личность
Что съесть, чтобы не болеть: продукты, которые поддержат иммунитет
Электричество за счёт отчаяния: Украина запустила все 9 реакторов на АЭС, но тьма никуда не делась
7 бед от одной привычки: почему ванна — главный враг ваших волос
Йогурт стал кислым — выбрасывать или есть? Простое правило для сомневающихся

Маленькая внучка Валерии говорит по-английски без акцента — и всё благодаря одному запрету

2:01
Шоу-бизнес

Певица Валерия призналась, что её четырёхлетняя внучка Селин уже свободно говорит по-английски — и секрет оказался прост: девочке запретили смотреть мультфильмы на русском. По словам артистки, этот способ оказался удивительно эффективным: ребёнок не просто запомнил слова, а начал мыслить на другом языке.

Валерия
Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Валерия

"Она прекрасно говорит по-английски. Язык знает очень хорошо. Ей просто запретили смотреть мультики на русском. Я, честно говоря, даже не знала, что это так хорошо работает. Она говорит очень чисто, без акцента. В этом плане у неё теперь нет никакого языкового барьера", — цитирует Валерию "МК".

Как ребёнок выучил язык без уроков

Метод, который сработал для Селин, психологи называют естественным языковым погружением. Он основан на принципе "живого окружения": ребёнок не учит слова по карточкам, а слышит их в контексте — из песен, мультфильмов, игр. Так дети запоминают не только лексику, но и интонации, грамматику, эмоциональные оттенки речи.

Современные мультфильмы вроде Peppa Pig или Bluey считаются отличным инструментом для обучения, ведь они используют простую лексику и короткие диалоги. Если ребёнок смотрит их ежедневно, прогресс заметен уже через несколько месяцев.

Семейный подход Валерии

Певица рассказала, что старается проводить с внучкой как можно больше времени, несмотря на плотный график. В этом году у семьи пополнение — родился внук, и Селин с интересом приняла братика.

"Я очень рада, что в семье появился второй малыш. Это очень правильно для старшего ребёнка. Она уже никогда не будет эгоисткой", — считает Валерия.

По словам артистки, наблюдать, как Селин заботится о младшем, — настоящее счастье. Девочка помогает маме, играет с малышом и проявляет инициативу, что особенно радует бабушку.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром

Осенний посев алиссума способен превратить обычный участок в белоснежное поле уже к маю. Простая технология без полива и хлопот — и сад зацветает сам.

Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Последние материалы
Если в ядре Галактики кипит жизнь — почему она молчит? Ответ пугает
Кот вылизывает миску дочиста: это не хороший аппетит, а первый звонок к диабету
Не деньги делают стиль, а привычки: 7 простых ритуалов, которые заставят одежду выглядеть дорого
Искусственные ёлки захватили Новый год: трёхметровое чудо теперь стоит, как отпуск
Дивиденд от осенней обрезки малины: как она помогает защитить сад и увеличить урожай
Осенний must-have 2025: 5 моделей пальто, которые станут вашей модной инвестицией на годы
От юного красавца до человека, пережившего боль и потери: умер актёр из Смерти в Венеции
Красивый силуэт без липосакции: секреты комплексного ухода и грамотных тренировок для спины
Главный осенний лайфхак: три продукта, которые перезагружают организм без диет
Боль после тренировки — враг или союзник? Вот что на самом деле происходит с мышцами
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.