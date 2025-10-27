Самойлова и Джиган снова вместе? Почему звёздную пару заподозрили в пиаре на фоне развода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:24
Шоу-бизнес

Попытки разоблачить блогера Оксану Самойлову и рэпера Джигана в инсценировке развода набирают обороты.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Недавно в Сети появилось видео, на котором Оксана и Джиган покидает свой автомобиль в Дубае. Некоторые пользователи считают это явным свидетельством того, что развод — это лишь спектакль.

Однако возникает вопрос: когда именно пара отдыхала в Дубае? Блогер и рэпер не скрывали своего пребывания там, а информация о разводе появилась позже. Вполне вероятно, что эти кадры были сняты ещё до того, как они объявили о расставании. 

Таким образом, статус отношении звёздной пары остаётся неопределённым. И если выяснится, что их развод был просто рекламным ходом, это вряд ли станет неожиданностью для публики.

Еще одним волнующим общественность вопросом остаётся недавняя волна взломов аккаунтов знаменитостей, среди которых, помимо Самойловой, оказались певица Ольга Бузова, телеведущая Ксения Бородина, блогер Ида Галич и другие.

Некоторые выдвинули версию о том, что звёзды могли самостоятельно предоставить доступ мошенникам к своим страницам, чтобы искусственно привлечь внимание к своей персоне.

Ранее Галич в гневе разоблачила тех, кто считает, что блогеры выдают аферистам свои социальные сети на прокат.

