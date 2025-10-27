Монеточка* в ловушке: почему певица-пацифистка оказалась под арестом в России

В России заочно арестовали певицу Монеточку* (настоящее имя — Елизавета Гырдымова), живущую в Литве. Об этом сообщает EADaily.

Певица Монеточка

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении Монеточки*, говорится в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

"Гырдымовой* заочно предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от выполнения обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о иностранных агентах)", — указано в сообщении.

В пресс-релизе уточняется, что в течение года она дважды была оштрафована за отсутствие маркировки иноагента в своих публикациях в социальных сетях.

"Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры", — добавили в ведомстве.

В этом году стало известно, что после открытия ИП в Литве Монеточка* приняла решение закрыть свой бизнес в России. Индивидуальный предприниматель был зарегистрирован в августе 2018 года, основной вид его деятельности относился к области исполнительских искусств.

Кроме того, по данным Telegram-канала Mash, география гастролей певицы ограничилась шенгенской зоной, так как ее не пускают в безвизовые для россиян страны, включая Турцию, Сербию и ОАЭ.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом