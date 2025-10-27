Мария Кожевникова мечтает о пятом ребенке: как перенёсшая онкологию подруга вдохновила актрису

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что всегда мечтала о большой семье, поэтому не исключает появления пятого ребёнка в будущем.

По её словам, у неё есть вдохновляющие примеры, которые показывают, что возраст не является преградой для материнства.

"Моя подруга родила в 45 лет, хотя в прошлом у неё была онкология, и она перенесла несколько операций. Сейчас она счастливая мама чудесного мальчика. Этот пример меня вдохновляет и доказывает, что если человек действительно чего-то хочет, нет никаких преград", — цитирует слова 40-летней актрисы "СтарХит".

Звезда сериала "Универ" также открыто призналась, что в период обеих своих беременностей сталкивалась с гестационным диабетом. Однако после родов все её показатели пришли в норму.

Несмотря на это, Мария не расслабляется и продолжает внимательно следить за своим рационом и весом.

"У меня есть генетическая предрасположенность к диабету, болезнь была у моей бабушки, поэтому я должна контролировать уровень сахара в крови всю жизнь. Я всегда придерживалась правильного питания, а теперь ещё больше обращаю внимание на то, что ем", — объяснила актриса.

Что касается своей фигуры, то Мария призналась, что она пока недовольна своим внешним видом. Однако она не собирается винить себя за каждый лишний килограмм.

К слову, Мария Кожевникова не оставляла карьеру, находясь в декрете. Она продолжала сниматься. В частности, сыграла повзрослевшую Аллу Гришко в продолжении популярного сериала "Универ". Её выбор поддержал супруг, бизнесмен Евгений Васильев.