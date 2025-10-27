Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Микроскопические монстры рядом: кто прячется под вашей кожей и как их распознать
Машина тормозит сама? Водители недооценивают приём, который спасает тормоза и кошелёк
Необычный способ, который переворачивает всё: морковь растёт ровной и сладкой без усилий
Нежное тесто, тающий творог: рецепт пирожков, который полюбит вся семья
Секрет медвежьего сна: почему одни роют, другие прячутся, а третьи строят пентхаус в сугробе
Забудьте о ломкости ресниц: неожиданные ошибки, разрушающие их здоровье
Двуликая коммуналка: где таится опасность, а где — возможности для инвестора
Слёзы Инстасамки в интервью Собчак: почему артистка вернулась в Россию
Обрезка растений, которая может разрушить ваш сад: избегайте этих ошибок

Мария Кожевникова мечтает о пятом ребенке: как перенёсшая онкологию подруга вдохновила актрису

1:42
Шоу-бизнес

Актриса Мария Кожевникова рассказала, что всегда мечтала о большой семье, поэтому не исключает появления пятого ребёнка в будущем.

Актриса Мария Кожевникова
Фото: ВК-аккаунт Марии Кожевниковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Мария Кожевникова

По её словам, у неё есть вдохновляющие примеры, которые показывают, что возраст не является преградой для материнства.

"Моя подруга родила в 45 лет, хотя в прошлом у неё была онкология, и она перенесла несколько операций. Сейчас она счастливая мама чудесного мальчика. Этот пример меня вдохновляет и доказывает, что если человек действительно чего-то хочет, нет никаких преград", — цитирует слова 40-летней актрисы "СтарХит".

Звезда сериала "Универ" также открыто призналась, что в период обеих своих беременностей сталкивалась с гестационным диабетом. Однако после родов все её показатели пришли в норму.

Несмотря на это, Мария не расслабляется и продолжает внимательно следить за своим рационом и весом.

"У меня есть генетическая предрасположенность к диабету, болезнь была у моей бабушки, поэтому я должна контролировать уровень сахара в крови всю жизнь. Я всегда придерживалась правильного питания, а теперь ещё больше обращаю внимание на то, что ем", — объяснила актриса.

Что касается своей фигуры, то Мария призналась, что она пока недовольна своим внешним видом. Однако она не собирается винить себя за каждый лишний килограмм.

К слову, Мария Кожевникова не оставляла карьеру, находясь в декрете. Она продолжала сниматься. В частности, сыграла повзрослевшую Аллу Гришко в продолжении популярного сериала "Универ". Её выбор поддержал супруг, бизнесмен Евгений Васильев.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Евросоюзу грозит крах: 238 миллиардов долларов под угрозой из-за одного решения
Экономика и бизнес
Евросоюзу грозит крах: 238 миллиардов долларов под угрозой из-за одного решения
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Домашние животные
Кошка на руках — это не любовь: почему питомец терпит объятия, сдерживая панику
Популярное
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром

Осенний посев алиссума способен превратить обычный участок в белоснежное поле уже к маю. Простая технология без полива и хлопот — и сад зацветает сам.

Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Главный рубеж обороны: Россия отказалась от соглашения по оружейному плутонию Любовь Степушова Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса Валерия Жемчугова Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Двуликая коммуналка: где таится опасность, а где — возможности для инвестора
Слёзы Инстасамки в интервью Собчак: почему артистка вернулась в Россию
Осенняя сырость: странные места, где прячется плесень — не дайте ей шанса
Обрезка растений, которая может разрушить ваш сад: избегайте этих ошибок
Булгур с овощами и мясом: как приготовить сытное блюдо за 25 минут
Совкомбанк предоставил возобновляемую кредитную линию ПАО РусГидро в объёме 20 млрд рублей
7 шагов к жизни без диабета: перестаньте винить во всём сахар, начните делать это
Дубай не прощает легкомыслия: эти мелочи превращаются в штрафы на отдыхе в Эмиратах
Эти ошибки в билете не лишат вас поездки — но больше двух не прощают
Спорт, который вписывается в жизнь: почему короткие тренировки — путь к долголетию и энергии
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.