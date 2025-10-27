Недоразумение с мусором: как Мария Погребняк случайно выбросила ценную вещь

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:17
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк рассказала о курьезе, который едва не привёл к потере её лимитированных часов Rolex.

Уборка в квартире
Фото: Freepik by rawpixel.com
Уборка в квартире

В одном из своих постов в социальных сетях многодетная мать поделилась переживаниями, объяснив, как случайно выбросила дорогие часы вместе с мусором.

По словам Марии, она попросила свою маму положить аксессуар, который она собиралась отвезти на чистку и полировку, в специальный пакет из ЦУМа. Однако мама по ошибке положила их в другой пакет. Мария, не заметив этой детали, выбросила их с мусорными отходами.

"Срочно еду домой, чтобы его не вынесли", — отметила звезда Интернета.

Приводим несколько случаев, когда люди случайно избавлялись от ценнейших вещей.

Первое издание книги о Гарри Поттере. Британец по имени Найджел Рейнольдс получил книгу лично от писательницы Джоан Роулинг, но счёл её неинтересной и выбросил в мусорное ведро. Свою ошибку он осознал через год.

Один американец заметил старую скрипку среди мусора и решил продать её антиквару, чтобы купить новый инструмент. Однако, когда антиквар проверил происхождение скрипки, оказалось, что её создал знаменитый мастер Джузеппе Педраццини в 1922 году.

Первый компьютер Apple. Жительница Калифорнии выбросила старую модель Apple I во время уборки в гараже. Она сдала несколько коробок с электронной техникой в пункт утилизации, и при сортировке был найден рабочий компьютер, который позже был продан за 200 тысяч долларов.

Бриллианты. В 2015 году работники ювелирного магазина J. Birnbach в Нью-Йорке случайно выбросили драгоценные камни стоимостью более 5 миллионов долларов. Охранник обнаружил их во время уборки, и впоследствии продал их за 74 тысячи долларов в тот же магазин.

Жёсткий диск с биткоинами. В 2013 году ИТ-специалист из города Ньюпорт, Уэльс, выбросил жёсткий диск с 7500 биткоинами во время генеральной уборки в своём офисе.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
