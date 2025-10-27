Детям понравится: какую альтернативу Разговорам о важном в школе предложил Карен Шахназаров

Режиссёр Карен Шахназаров предложил заменить программу "Разговоры о важном" на уроки кино, считая, что это было бы гораздо более эффективным способом воспитания молодежи.
По мнению гендиректора "Мосфильма", показывать школьникам качественные фильмы может быть гораздо полезнее, чем проводить те уроки, которые уже вызывают критику со стороны некоторых педагогов и родителей.
Шахназаров выразил мнение, что такие уроки кино могут стать любимыми у детей, если правильно организовать их внедрение через Министерство просвещения. Он отметил, что часто звучат оправдания о нехватке времени в школьной программе, на что режиссёр предложил альтернативу.
"Вместо того, чтобы [проводить] "Разговоры о важном", показывайте кино", — цитирует слова кинодеятеля ТАСС.
Режиссёр убеждён, что если начать с показа фильмов уже со второго или третьего класса, можно легко включить просмотр и обсуждение картин в учебный процесс.
Напомним, президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по введению в образовательные программы уроков, знакомящих школьников с классическим кино. Ответственными за реализацию этой инициативы стали министр просвещения Сергей Кравцов и сам Карен Шахназаров.
Ранее Шахназаров рассказал, почему сейчас нельзя снимать фильмы про Путина.
