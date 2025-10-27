Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неожиданный поворот: почему Юлия Меньшова отказалась смотреть интервью Аллы Пугачёвой
Новые данные показали: динозавры жили в цветущих экосистемах до самого вымирания
Цветок, который превращает подоконник в Гавайи — но только если ему угодить
Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
ВСУ ударили по дамбе в Белгородской области: подтопление грозит трём тысячам жителей
3 шага к здоровым ногам: врачи раскрыли, как отличить безобидные отеки от опасных
Пушистый снаружи, колючий внутри: неожиданные факты о ежах, которые ломают мифы детства
Эти фрикадельки невозможно испортить: ужин, который получается даже у новичков

Детям понравится: какую альтернативу Разговорам о важном в школе предложил Карен Шахназаров

Шоу-бизнес

Режиссёр Карен Шахназаров предложил заменить программу "Разговоры о важном" на уроки кино, считая, что это было бы гораздо более эффективным способом воспитания молодежи.

Учитель и школьники на уроке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Учитель и школьники на уроке

По мнению гендиректора "Мосфильма", показывать школьникам качественные фильмы может быть гораздо полезнее, чем проводить те уроки, которые уже вызывают критику со стороны некоторых педагогов и родителей.

Шахназаров выразил мнение, что такие уроки кино могут стать любимыми у детей, если правильно организовать их внедрение через Министерство просвещения. Он отметил, что часто звучат оправдания о нехватке времени в школьной программе, на что режиссёр предложил альтернативу.

"Вместо того, чтобы [проводить] "Разговоры о важном", показывайте кино", — цитирует слова кинодеятеля ТАСС.

Режиссёр убеждён, что если начать с показа фильмов уже со второго или третьего класса, можно легко включить просмотр и обсуждение картин в учебный процесс. 

Напомним, президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по введению в образовательные программы уроков, знакомящих школьников с классическим кино. Ответственными за реализацию этой инициативы стали министр просвещения Сергей Кравцов и сам Карен Шахназаров.

Ранее Шахназаров рассказал, почему сейчас нельзя снимать фильмы про Путина.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Садоводство, цветоводство
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи Андрей Николаев Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником Юрий Бочаров
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи
Подоконник превращается в грядку: вырастите витаминный сад без земли и ламп
Монеточка* в ловушке: почему певица-пацифистка оказалась под арестом в России
Резкая критика Бородина в адрес Собчак: почему её называют хамелеоном
Работа без границ: как распознать манипуляции под маской заботы о коллективе
Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником
Бензиновый переворот: Монголия закупает топливо из России и Китая
Машина знает больше, чем водитель: скрытые функции, о которых не рассказывают в автосалоне
Метаболизм — не волшебство, а математика: как понять, сколько вы реально сжигаете
Туризм в обмен на традицию: в Малакке платят не деньгами, а уважением к культуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.