Детям понравится: какую альтернативу Разговорам о важном в школе предложил Карен Шахназаров

Режиссёр Карен Шахназаров предложил заменить программу "Разговоры о важном" на уроки кино, считая, что это было бы гораздо более эффективным способом воспитания молодежи.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) by Автор изображения: DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Учитель и школьники на уроке

По мнению гендиректора "Мосфильма", показывать школьникам качественные фильмы может быть гораздо полезнее, чем проводить те уроки, которые уже вызывают критику со стороны некоторых педагогов и родителей.

Шахназаров выразил мнение, что такие уроки кино могут стать любимыми у детей, если правильно организовать их внедрение через Министерство просвещения. Он отметил, что часто звучат оправдания о нехватке времени в школьной программе, на что режиссёр предложил альтернативу.

"Вместо того, чтобы [проводить] "Разговоры о важном", показывайте кино", — цитирует слова кинодеятеля ТАСС.

Режиссёр убеждён, что если начать с показа фильмов уже со второго или третьего класса, можно легко включить просмотр и обсуждение картин в учебный процесс.

Напомним, президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения по введению в образовательные программы уроков, знакомящих школьников с классическим кино. Ответственными за реализацию этой инициативы стали министр просвещения Сергей Кравцов и сам Карен Шахназаров.

