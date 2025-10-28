Хитрый кастинг: Мария Погребняк объяснила, как проверить мужчину на профпригодность

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Блогер Мария Погребняк предложила девушкам простой и надёжный тест, который поможет определить бытовые навыки мужчины.

Многодетная мать опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором некий мужчина, похожий на певца Шамана, старательно закручивает гайки на мебели, сидя под столом. 

Погребняк посоветовала самой создать аварийную ситуацию, слегка открутив пару гаек на столе (даже если стол дорогой — пусть будет жалко, и попросить мужчину починить их.

По её наблюдению, если представитель сильного пола берёт в руки гаечный ключ, то это говорит о его ловкости и умении обращаться с инструментом. Значит, такого мужчину можно смело брать в расчёт, утверждает она.

При этом блогер предупреждает: обязательно необходимо иметь под рукой телефон проверенного мастера — шутка с лайфхаком может обернуться неприятностями, если всё пойдёт не по плану.

Ранее Погребняк привлекла бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка, к ремонту в комнатах общих сыновей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
