Хитрый кастинг: Мария Погребняк объяснила, как проверить мужчину на профпригодность

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк предложила девушкам простой и надёжный тест, который поможет определить бытовые навыки мужчины.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Мастер осматривает пятно от протечки

Многодетная мать опубликовала в своём Telegram-канале видео, на котором некий мужчина, похожий на певца Шамана, старательно закручивает гайки на мебели, сидя под столом.

Погребняк посоветовала самой создать аварийную ситуацию, слегка открутив пару гаек на столе (даже если стол дорогой — пусть будет жалко, и попросить мужчину починить их.

По её наблюдению, если представитель сильного пола берёт в руки гаечный ключ, то это говорит о его ловкости и умении обращаться с инструментом. Значит, такого мужчину можно смело брать в расчёт, утверждает она.

При этом блогер предупреждает: обязательно необходимо иметь под рукой телефон проверенного мастера — шутка с лайфхаком может обернуться неприятностями, если всё пойдёт не по плану.

Ранее Погребняк привлекла бывшего мужа, футболиста Павла Погребняка, к ремонту в комнатах общих сыновей.