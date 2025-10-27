Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инстасамка попросила Путина спасти Россию: какие откровения выдала певица в беседе с Собчак

2:12
Шоу-бизнес

Певица  Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) обратилась к президенту России Владимиру Путину, чтобы огородить Россию от грязи.

Блогер Инстасамка
Фото: ВК-аккаунт Инстасамки by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Инстасамка

Инстасамка в интервью журналистке Ксении Собчак поделилась своими мыслями о том, как она планирует спасти Россию от негативного воздействия. Звезда интернета представила теорию заговора.

По её словам, существует некая группа с большими финансовыми возможностями, которая целенаправленно вербует рэперов, чтобы те пропагандировали среди молодежи разрушительные темы.

Инстасамка утверждает, что на эти цели расходуются огромные деньги, а конечная цель этих действий — разрушить сознание подростков, особенно тех, кто находится на уязвимом этапе своей жизни.

Она рассказала, что такие люди работают напрямую с артистами, либо через продюсеров, предоставляя им деньги, чтобы те пели о "грязи". Инстасамка привела пример, когда один из таких продюсеров пытался её вербовать. Он подсыпал ей запрещённые вещества в обувь, чтобы вызвать у неё проблемы с полицией, а затем шантажировать и заставлять петь песни, наполненные негативом. Однако благодаря своему ангелу-хранителю ей удалось избавиться от этого искушения и избежать вербовки.

Дарья также призналась, что раньше сама пела провокационные песни, но, по её словам, она делала это не за деньги. Это было результатом того, что и её собственное сознание подвергалось манипуляциям. Однако теперь Инстасамка утверждает, что она готова бороться за "светлое будущее" и стать защитницей традиционных ценностей.

"Владимир Владимирович! Пожалуйста, помогите! Я одна это не вывезу", — обратилась звезда к российскому лидеру.

Кроме того, она заявила, что скоро откажется от псевдонима Инстасамка. По её словам, новый ник будет более православным. При этом, какое именно имя она выберет, знаменитость не раскрывает. Одно известно точно: первым словом в её новом псевдониме будет "Свет".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
