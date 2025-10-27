Слёзы Инстасамки в интервью Собчак: почему артистка вернулась в Россию

Певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) стала гостьей нового выпуска шоу Ксении Собчак "Осторожно: Собчак". В ходе беседы артистка не смогла сдержать эмоций, рассказывая о периоде жизни за границей.
Инстасамка призналась, что пересмотрела отношение к своему прошлому творчеству. Знаменитость испытывает стыд за некоторые ранние работы и решения.
"Смотрю назад и понимаю, как мне стыдно! Я бы не делала этого сейчас. Меня можно было просто брать в оборот, спасибо Богу, что со мной ничего не случилось!" — поделилась артистка.
Переезд в Дубай с супругом Олегом Еропкиным оказался финансово сложным. Все доходы уходили на аренду жилья, машины и творческие проекты, оставляя минимальный бюджет на питание. Это стало ключевой причиной возвращения в Россию после периода жизни в ОАЭ.
