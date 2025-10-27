Нарциссизм и мошенничество: в Сеть слили результаты психологической экспертизы Ларисы Долиной

Шоу-бизнес

Перед продажей своей квартиры певица Лариса Долина отказалась от диагностики нарколога и психиатра, заявив, что она "народная артистка" и не может подвергаться никаким экспертизам.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Долина

Этот отказ, по мнению экспертов, сыграл ключевую роль в том, что айтишница Полина Лурье, купившая недвижимость, не заметила никаких подозрительных моментов во время сделки.

В дополнение к этому, результаты судебных экспертиз, опубликованные в Telegram-канале Baza, показали, что Лариса Долина стала легкой целью для мошенников из-за особенностей её личностного типа.

Согласно заключениям специалистов, артистка обладает нарциссическими чертами. Это может проявляться в чрезмерной самоуверенности, самонадеянности, а также в нежелании признавать собственные слабости. Кроме того, Долина склонна к высокой внушаемости. Эксперты отметили, что она часто бывает невнимательной к деталям из-за плотного графика и нехватки времени.

Экспертиза показала, что Лариса Долина не находилась под гипнозом, однако подвергалась значительному психологическому воздействию, которое могло повлиять на её восприятие событий.

Сообщается, что во время выполнения сделки она не осознавала происходящее. Влияние на неё осуществлялось через фотографии, видеозвонки, а также с использованием определённой интонации и тембра голоса. Несмотря на то, что ранее она была осведомлена о существовании подобных схем, сама справиться с возникающей угрозой ей не удалось.

