Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Декор, что радует глаз и мучает хозяйку: почему модный тренд оказался слишком утомительным для жизни
Морщины не выдерживают тепловой обработки: простой рецепт домашнего коллагена
Осень крадет силы: как вернуть бодрость, когда весь день хочется спать
Имидж обошёлся штрафом: в ГАИ объяснили, почему большие колёса — нарушение ПДД
Ужас под одной крышей: почему звезду Папиных дочек обвинили в домашнем насилии
Новые данные показали: динозавры жили в цветущих экосистемах до самого вымирания
Цветок, который превращает подоконник в Гавайи — но только если ему угодить
Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски

Неожиданный поворот: почему Юлия Меньшова отказалась смотреть интервью Аллы Пугачёвой

1:05
Шоу-бизнес

Известная телеведущая Юлия Меньшова в интервью блогеру Карену Адамяну поделилась критическим взглядом на Аллу Пугачёву. Меньшова призналась, что не стала смотреть недавнее интервью певицы.

Юлия Меньшова
Фото: VK Видео by канал "Макарена", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юлия Меньшова

По словам телеведущей, фигура Пугачёвой не вызывает у неё глубокого интереса. Меньшова усомнилась в искренности артистки и её публичных высказываний.

"Мне не кажется фигура Аллы Борисовны настолько сущностной. И мне не кажется фигура Аллы Борисовны честной. На эстраде люди очень привыкают к какому-то "легендированию" своей жизни", — пояснила Меньшова.

Ведущая отметила, что у Пугачёвой всегда наблюдалось пристрастие к созданию мифов вокруг собственной персоны. Это высказывание прозвучало на фоне активного обсуждения в медиа последнего интервью певицы.

В этом же интервью Юлия Меньшова вспомнила о своём публичном разговоре с балериной Анастасией Волочковой на Первом канале и призналась, что ошибалась в артистке.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Наука и техника
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Садоводство, цветоводство
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи Андрей Николаев Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником Юрий Бочаров
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Осень крадет силы: как вернуть бодрость, когда весь день хочется спать
Имидж обошёлся штрафом: в ГАИ объяснили, почему большие колёса — нарушение ПДД
Ужас под одной крышей: почему звезду Папиных дочек обвинили в домашнем насилии
Неожиданный поворот: почему Юлия Меньшова отказалась смотреть интервью Аллы Пугачёвой
Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров
Новые данные показали: динозавры жили в цветущих экосистемах до самого вымирания
Цветок, который превращает подоконник в Гавайи — но только если ему угодить
Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
ВСУ ударили по дамбе в Белгородской области: подтопление грозит трём тысячам жителей
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.