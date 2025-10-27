Неожиданный поворот: почему Юлия Меньшова отказалась смотреть интервью Аллы Пугачёвой

Известная телеведущая Юлия Меньшова в интервью блогеру Карену Адамяну поделилась критическим взглядом на Аллу Пугачёву. Меньшова призналась, что не стала смотреть недавнее интервью певицы.

Фото: VK Видео by канал "Макарена", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юлия Меньшова

По словам телеведущей, фигура Пугачёвой не вызывает у неё глубокого интереса. Меньшова усомнилась в искренности артистки и её публичных высказываний.

"Мне не кажется фигура Аллы Борисовны настолько сущностной. И мне не кажется фигура Аллы Борисовны честной. На эстраде люди очень привыкают к какому-то "легендированию" своей жизни", — пояснила Меньшова.

Ведущая отметила, что у Пугачёвой всегда наблюдалось пристрастие к созданию мифов вокруг собственной персоны. Это высказывание прозвучало на фоне активного обсуждения в медиа последнего интервью певицы.

В этом же интервью Юлия Меньшова вспомнила о своём публичном разговоре с балериной Анастасией Волочковой на Первом канале и призналась, что ошибалась в артистке.