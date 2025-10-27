Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Имидж обошёлся штрафом: в ГАИ объяснили, почему большие колёса — нарушение ПДД
Ужас под одной крышей: почему звезду Папиных дочек обвинили в домашнем насилии
Неожиданный поворот: почему Юлия Меньшова отказалась смотреть интервью Аллы Пугачёвой
Новые данные показали: динозавры жили в цветущих экосистемах до самого вымирания
Цветок, который превращает подоконник в Гавайи — но только если ему угодить
Заблудиться хочется специально: как китайские сёла превратили тишину в главный туристический тренд
Немецкое чудо рушится: что ждёт Германию после ответа по-русски
ВСУ ударили по дамбе в Белгородской области: подтопление грозит трём тысячам жителей
3 шага к здоровым ногам: врачи раскрыли, как отличить безобидные отеки от опасных

Резкая критика Бородина в адрес Собчак: почему её называют хамелеоном

1:16
Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подверг жёсткой критике журналистку Ксению Собчак. Поводом стало решение журналистки оформить вид на жительство в Испании для себя и сына.

Ксения Собчак
Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ксения Собчак

Бородин в Telegram-канале охарактеризовал поведение Собчак как оппортунистическое. Он отметил частую смену её гражданского статуса и связей.

"Гражданка Израиля, участница "голой" вечеринки, автор контента из стран НАТО, подруга Навального* и Яшина**, претендентка на ВНЖ в Испании… Перед нами человек-хамелеон, чьи принципы определяются сиюминутной выгодой", — заявил Бородин.

По его словам, такое поведение демонстрирует отсутствие моральных принципов. Общественник подчеркнул, что подобные действия особенно циничны на фоне тех, кто "защищает Родину".

Бородин считает, что частые изменения в позиции Собчак свидетельствуют о стратегии адаптации к текущим обстоятельствам без устойчивых убеждений.

* внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
** признан в России иностранным агентом по решению Минюста

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Бизнес
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Домашние животные
Забудьте о породе: настоящий характер кошки зашит в её окрасе — вот как его расшифровать
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Садоводство, цветоводство
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Популярное
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным

Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.

Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Невероятные моторы: какие автомобили пройдут больше 1 млн километров Сергей Милешкин Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи Андрей Николаев Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником Юрий Бочаров
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Последние материалы
Азербайджан и Турция: секрет повышения военных расходов — к чему готовятся соседи
Подоконник превращается в грядку: вырастите витаминный сад без земли и ламп
Монеточка* в ловушке: почему певица-пацифистка оказалась под арестом в России
Резкая критика Бородина в адрес Собчак: почему её называют хамелеоном
Работа без границ: как распознать манипуляции под маской заботы о коллективе
Гроза над Европой, или Элегантный развод для взрослых. Как Запад продаёт страх и делает сам себя заложником
Бензиновый переворот: Монголия закупает топливо из России и Китая
Машина знает больше, чем водитель: скрытые функции, о которых не рассказывают в автосалоне
Метаболизм — не волшебство, а математика: как понять, сколько вы реально сжигаете
Туризм в обмен на традицию: в Малакке платят не деньгами, а уважением к культуре
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.