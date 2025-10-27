Резкая критика Бородина в адрес Собчак: почему её называют хамелеоном

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подверг жёсткой критике журналистку Ксению Собчак. Поводом стало решение журналистки оформить вид на жительство в Испании для себя и сына.

Фото: commons.wikimedia.org by VOA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Собчак

Бородин в Telegram-канале охарактеризовал поведение Собчак как оппортунистическое. Он отметил частую смену её гражданского статуса и связей.

"Гражданка Израиля, участница "голой" вечеринки, автор контента из стран НАТО, подруга Навального* и Яшина**, претендентка на ВНЖ в Испании… Перед нами человек-хамелеон, чьи принципы определяются сиюминутной выгодой", — заявил Бородин.

По его словам, такое поведение демонстрирует отсутствие моральных принципов. Общественник подчеркнул, что подобные действия особенно циничны на фоне тех, кто "защищает Родину".

Бородин считает, что частые изменения в позиции Собчак свидетельствуют о стратегии адаптации к текущим обстоятельствам без устойчивых убеждений.

* внесён в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

** признан в России иностранным агентом по решению Минюста