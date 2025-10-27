Матушка-земля и мировое турне: каким будет следующий шаг Татьяны Куртуковой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:29
Шоу-бизнес

Певица Татьяна Куртукова поделилась планами на мировое турне.

Певица Татьяна Куртукова
Фото: ВК-аккаунт Татьяны Куртуковой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Татьяна Куртукова

Исполнительница композиций, стилизованных под русское народное творчество, завоевала популярность за пределами России благодаря вирусному хиту "Матушка-земля". Иностранцы активно снимают ролики под её композицию, что способствовало росту её международной известности.

Татьяна поделилась своими планами на будущее, отметив, что она не исключает возможность мирового турне.

Ранее сообщалось, что Татьяна Куртукова выбрала для дочки необычное имя.

"Если получится поехать в мировой тур, значит, обязательно туда отправимся", — цитирует слова звезды издание "Абзац".

Композиция "Матушка-земля" была написана еще 10 лет назад, но настоящую популярность она обрела только после перевыпуска в 2024 году. В социальных сетях появился тренд, в котором иностранцы пытаются повторить слова из песни. На протяжении года этот трек стабильно занимает лидирующие позиции не только в российских, но и в международных музыкальных чартах.

В сентябре американский певец Джейсон Деруло выступил с сольным концертом в России, и его выступление началось под композицию российской артистки. По словам Куртуковой, использование её трека в выступлении западной звезды принесло положительные результаты.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
