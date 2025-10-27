Инстасамка уходит: Дарья Зотеева раскрыла главный секрет своей музыкальной карьеры

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, дала большое интервью журналистке Ксении Собчак, в котором поделилась намерением отказаться от своего нынешнего образа и начать новую карьеру.

Последним проектом, который будет выпущен под именем Инстасамки, станет релиз трека Rich Witch. По словам Дарьи, она устала от прежнего имиджа и теперь хочет стать артисткой, чью музыку смогут слушать не только подростки, но и взрослые, включая семьи с детьми.

Зотеева призналась, что она не может представить себе, что продолжит идти по тому же пути всю свою жизнь.

"Инстасамки через 10 лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя свое и оставляю её в памяти всех людей. Мы с ней сделали всё, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше", — заявила звезда в беседе с Собчак.

