Инстасамка уходит: Дарья Зотеева раскрыла главный секрет своей музыкальной карьеры

Шоу-бизнес

Певица Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, дала большое интервью журналистке Ксении Собчак, в котором поделилась намерением отказаться от своего нынешнего образа и начать новую карьеру.

Фото: Инстаграм Инстасамки
Последним проектом, который будет выпущен под именем Инстасамки, станет релиз трека Rich Witch. По словам Дарьи, она устала от прежнего имиджа и теперь хочет стать артисткой, чью музыку смогут слушать не только подростки, но и взрослые, включая семьи с детьми.

Зотеева призналась, что она не может представить себе, что продолжит идти по тому же пути всю свою жизнь.

"Инстасамки через 10 лет уже не будет. Скоро никнейма Инстасамки не будет, я меняю имя свое и оставляю её в памяти всех людей. Мы с ней сделали всё, что могли. Я устала уже от этого, мне пора идти дальше", — заявила звезда в беседе с Собчак.

Ранее стилист Николай Овечкин признал вину после скандальной истории с Инстасамкой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
