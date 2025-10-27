Как разведка СБУ готовила арест Садальского: актёр рассказал о сорванных планах Украины

Актёр Станислав Садальский рассказал о преследовании со стороны украинского Миротворца*.

Фото: Телеграм-канал Станислава Садальского by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актёр Станислав Садальский

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, что однажды посетил Украину и увидел очень печальную картину с заброшенными и неухоженными постройками и убитыми дорогами. Он отметил, что Киев стоит особняком в стране. Он назвал столицу Украины отдельным государством.

Актёр, которого внесли в базу "Миротворца"*, обратил внимание на то, как слаженно работает разведка СБУ.

"У них были все адреса, в которых я когда-то жил или останавливался в Москве. Ещё смешно, что СБУ готовило мой арест в аэропорту Борисполя, гранд мерси нашему подполью за предупреждение", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

"Миротворец"* — украинский интернет-ресурс, созданный в августе 2014 года. Сайт включает публичную базу личных данных людей, собранных незаконным способом, а также с использованием разведывательных средств и открытых источников. Информация на портале была размещена без согласия тех личностей, чьи данные были опубликованы в открытом доступе.

* сайт признан экстремистским и заблокирован в РФ по решению суда