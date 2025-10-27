Роковая ошибка фанатов? Почему бывший муж Спирс уверен, что опека над певицей была необходимостью

Американский танцовщик Кевин Федерлайн представил публике мемуары с новыми подробностями о браке с певицей Бритни Спирс. Бывший муж знаменитости описывает инциденты, которые ранее не становились достоянием общественности.

Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бритни Спирс

Среди них — случай с ножом в детской комнате и тревожный ночной звонок от светской львицы Пэрис Хилтон и звезды Голливуда Линдси Лохан. Испуганные подруги певицы умоляли Федерлайна срочно приехать к плачущим детям.

"Сыновья позднее рассказывали, что мать могла ударить их по лицу, продолжая угрожать ножом", — цитирует мемуары Daily Mail.

Федерлайн убеждён, что психическое состояние Спирс постепенно ухудшалось с начала карьеры. Он считает опеку отца певицы необходимой мерой защиты.

По его словам, решение поклонников добиваться прекращения опеки могло стать роковой ошибкой. Последние странные видео певицы лишь подтверждают его опасения.