Роковая ошибка фанатов? Почему бывший муж Спирс уверен, что опека над певицей была необходимостью

Шоу-бизнес

Американский танцовщик Кевин Федерлайн представил публике мемуары с новыми подробностями о браке с певицей Бритни Спирс. Бывший муж знаменитости описывает инциденты, которые ранее не становились достоянием общественности.

Бритни Спирс
Фото: commons.wikimedia.org by rhysadams from Derby, United Kingdom, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бритни Спирс

Среди них — случай с ножом в детской комнате и тревожный ночной звонок от светской львицы Пэрис Хилтон и звезды Голливуда Линдси Лохан. Испуганные подруги певицы умоляли Федерлайна срочно приехать к плачущим детям.

"Сыновья позднее рассказывали, что мать могла ударить их по лицу, продолжая угрожать ножом", — цитирует мемуары Daily Mail.

Федерлайн убеждён, что психическое состояние Спирс постепенно ухудшалось с начала карьеры. Он считает опеку отца певицы необходимой мерой защиты.

По его словам, решение поклонников добиваться прекращения опеки могло стать роковой ошибкой. Последние странные видео певицы лишь подтверждают его опасения.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
