Кэти Перри и Джастин Трюдо: почему Собчак считает, что политик попал в шоу-бизнес через постель

Журналистка Ксения Собчак остроумно прокомментировала рассекреченный роман певицы Кэти Перри и бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Фото: Фан аккаунт Кэтти Пэрри ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Политик Джастин Трюдо и певица Кетти Пэрри

Впервые папарацци засняли знаменитостей за приятной беседой в ресторане. Многие были скептически настроены относительно слухов о романтических чувствах между политиком и популярной певицей. Общественность предполагала, что их связывают исключительно профессиональные отношения.

Однако в начале октября обычные туристы, отправившиеся на морскую прогулку, случайно стали свидетелями страстных объятий Перри и Трюдо. Влюбленные были замечены целующимися и обнимающимися на борту 24-метровой яхты у берегов Санта-Барбары.

"Кэти пришвартовала свою яхту рядом с небольшим судном для наблюдения за китами, и они начали целоваться. Я не понимал, с кем она, пока не увидел татуировку на руке парня. Тогда я сразу понял — это Джастин Трюдо", — рассказал турист, который успел запечатлеть этот момент на фото.

Вскоре после этого случая Кэти и Джастин перестали скрывать связь от широкой публики. Накануне их заметили в Париже, где они отмечали 41-й день рождения певицы. Перри была облегающем красном платье на тонких бретелях, а её спутник выбрал классический костюм. Пара посетила знаменитое кабаре Crazy Horse, после чего направилась к своему автомобилю с водителем.

Незадолго до их свидания инсайдеры подтвердили слухи зарубежным таблоидам, сообщив, что между певицей и политиком вспыхнула искра. Источники утверждают, что Перри чувствует себя прекрасно рядом с Трюдо.

"Кэти действительно увлечена им. Она очень счастлива. Пара старается не афишировать свои отношения, но они проводят много времени вдвоем. Перри не торопится раскрывать детали своего романа", — поделился инсайдер.

Не обошла стороной отношения знаменитостей и Ксения Собчак. Журналистка с иронией прокомментировала ситуацию, вспомнив, как ещё во время политической карьеры Трюдо ему пророчили успешное будущее в шоу-бизнесе из-за его "голливудской внешности".

"И вот он, наконец, в шоу-бизнесе, и даже через постель", — язвительно написала Собчак в своём блоге.

Напомним, что до этого Кэти Перри была в длительных отношениях с актёром Орландо Блумом. Пара познакомилась в 2016 году на церемонии "Золотой глобус", и хотя их отношения долго оставались в тайне, слухи о романе стали публичными после их первого расставания. Поговаривали, что причиной разрыва стала интрижка артиста. В 2019 году стало известно, что Кэти и Орландо вновь сошлись. Пара ждала первенца, и их дочь, Дейзи Дав Блум, родилась в августе 2020 года.