Исповедь участницы Суперстара: почему артисты боятся Ирины Понаровской

Шоу-бизнес

Участница группы "Блестящие" Надежда Ручка поделилась подробностями участия в музыкальном проекте "Суперстар". По её словам, артисты обладают значительной свободой в выборе репертуара и образов.

Фото: Leo Medvedev’s Archive by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ирина Понаровская

Ручка опровергла слухи о жёстком контроле со стороны продюсеров. Каждый исполнитель может вносить коррективы в костюмы и музыкальный материал.

"Мы боялись Ирины Понаровской, думали, женщина может сложно к женщине отнестись. Но от неё столько поддержки и тепла было! Все её замечания всегда были по делу", — призналась солистка в интервью URA.RU.

Что касается критики Сергея Соседова, артистка отмечает его принципиальность. Иногда его высказывания воспринимались как излишне резкие, но в целом его подход оценивается как профессиональный.

По словам Ручки, атмосфера на проекте остаётся рабочей, а участники поддерживают друг друга за кулисами.