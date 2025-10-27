Исповедь участницы Суперстара: почему артисты боятся Ирины Понаровской

Участница группы "Блестящие" Надежда Ручка поделилась подробностями участия в музыкальном проекте "Суперстар". По её словам, артисты обладают значительной свободой в выборе репертуара и образов.
Ручка опровергла слухи о жёстком контроле со стороны продюсеров. Каждый исполнитель может вносить коррективы в костюмы и музыкальный материал.
"Мы боялись Ирины Понаровской, думали, женщина может сложно к женщине отнестись. Но от неё столько поддержки и тепла было! Все её замечания всегда были по делу", — призналась солистка в интервью URA.RU.
Что касается критики Сергея Соседова, артистка отмечает его принципиальность. Иногда его высказывания воспринимались как излишне резкие, но в целом его подход оценивается как профессиональный.
По словам Ручки, атмосфера на проекте остаётся рабочей, а участники поддерживают друг друга за кулисами.
