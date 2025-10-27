Риск или мечта? Хилькевич откровенно рассказала о страхах и надеждах, связанных с четвёртым ребёнком

Шоу-бизнес

Актриса Анна Хилькевич призналась в размышлениях о рождении четвёртого ребенка. Артистка находится в отпуске с младшей дочерью, где всерьёз задумалась о дальнейшем расширении семьи.

Фото: Telegram by Telegram-канал Анны Хилькевич, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Анна Хилькевич с мужем

Испытывая радость материнства, Хилькевич одновременно выражает обеспокоенность. В следующем году ей исполнится 40 лет, что заставляет внимательнее оценивать возможные риски.

"После третьих родов мой гинеколог рекомендовала не откладывать следующую беременность, если мы её планируем. Врач отметила, что организм хорошо восстановился", — поделилась актриса с подписчиками.

Как пишет Петербург2, на решение также повлиял новый сериал "День семьи" на ТНТ, где героиня рожает после пятидесяти. Этот проект заставил Хилькевич по-новому взглянуть на возрастные ограничения в материнстве.