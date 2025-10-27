Боня против Вероники Степановой: как звезда ответила на слова психолога о неправильном воспитании дочери

Телезвезда и бывшая участница проекта "Дом-2" Виктория Боня резко высказалась о психологе Веронике Степановой, назвав её "паразитом" и отметив, что не собирается устраивать с ней публичные разборки.

Фото: commons.wikimedia.org by Gilzetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Виктория Боня

Поводом для реакции стало видео, в котором Степанова заявила, что Боня якобы растит из своей дочери Анджелины девушку с низкой социальной ответственностью.

По словам Виктории, подобное поведение — типичный пример того, как некоторые люди пытаются жить за счёт чужой известности. Она подчеркнула, что есть особая категория людей, которые не имеют собственного внутреннего света и энергии, поэтому питаются вниманием тех, кто действительно способен светить.

Боня отметила, что подобные действия нельзя назвать ни журналистикой, ни психологией — это всего лишь попытка выжить. По её мнению, когда человек не может реализовать себя самостоятельно, он превращается в тень: прячется за громкие имена, делает вид, будто анализирует, но на самом деле лишь цепляется за тех, до уровня которых не дорос.

"Такие люди жалки не потому что злы, а потому что несчастны", — выразила своё мнение знаменитость.

