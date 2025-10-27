Новый брак Маши Распутиной обернулся кошмаром: певица раскрыла ужасную правду о детях мужа

Шоу-бизнес

Певица Маша Распутина рассказала о серьёзном конфликте в новой семье. После официального оформления отношений с продюсером Виктором Захаровым артистка столкнулась с неприятием со стороны его взрослых детей.

Фото: commons.wikimedia.org by Leo Medvedev/Лев Леонидович Медведев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Маша Распутина

Распутина отметила, что её собственные дочери тепло отреагировали на брак. Однако дети Захарова от предыдущего брака проигнорировали событие.

"Они меня яростно ненавидят! А я ведь тоже для них всё делала, подарки покупала. Видно, их мать настроила", — заявила певица в эфире шоу "Звёзды сошлись".

По словам артистки, бывшая супруга Захаровa продолжает влиять на семейную ситуацию. Между сторонами сохраняются не только личные, но и юридические разногласия по имущественным вопросам.

Маша Распутина и Виктор Захаров официально зарегистрировали брак после 25 лет совместной жизни. При этом певица отметила, что обвенчались они ещё в 1995 году.