Новый брак Маши Распутиной обернулся кошмаром: певица раскрыла ужасную правду о детях мужа

Певица Маша Распутина рассказала о серьёзном конфликте в новой семье. После официального оформления отношений с продюсером Виктором Захаровым артистка столкнулась с неприятием со стороны его взрослых детей.
Распутина отметила, что её собственные дочери тепло отреагировали на брак. Однако дети Захарова от предыдущего брака проигнорировали событие.
"Они меня яростно ненавидят! А я ведь тоже для них всё делала, подарки покупала. Видно, их мать настроила", — заявила певица в эфире шоу "Звёзды сошлись".
По словам артистки, бывшая супруга Захаровa продолжает влиять на семейную ситуацию. Между сторонами сохраняются не только личные, но и юридические разногласия по имущественным вопросам.
Маша Распутина и Виктор Захаров официально зарегистрировали брак после 25 лет совместной жизни. При этом певица отметила, что обвенчались они ещё в 1995 году.
Археологи подняли со дна Александрии монументальный вход в маяк весом 80 тонн. Узнайте, как технологии помогают вернуть одно из Семи чудес света к жизни.