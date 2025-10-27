Райан Гослинг сбежал из Голливуда: вот где теперь живёт звезда Барби

Голливудский актёр Райан Гослинг кардинально изменил жизнь своей семьи. Звезда фильма "Барби" вместе с супругой Евой Мендес и двумя дочерьми покинул США и обосновался в Лондоне.
Семья уже приобрела недвижимость в британской столице. Девочки начали обучение в местной школе, где их отец быстро стал популярной фигурой.
"Райан производит прекрасное впечатление, он неизменно вежлив со всеми у школьных ворот. Мамы других учеников отмечают его не только как внимательного отца, но и как невероятно харизматичного человека", — сообщил источник, близкий к школьному сообществу.
Переезд знаменитости активно обсуждается местными жителями. В социальных сетях появляются сообщения от лондонцев, которые встречали актёра в общественных местах.
Одна из пользовательниц поделилась, что Гослинг придержал для неё дверь в кафе, проявив обычную вежливость, которая стала для горожан приятным событием.
