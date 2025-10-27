Слава подаёт в суд на Судьбу человека: срыв эфира обернулся скандалом

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певица Слава (Анастасия Сланевская) начала правовой спор с руководством программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Поводом стал срыв эфира выпуска с её участием, который должен был выйти в минувшее воскресенье.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Артистка обвиняет создателей проекта в невыполнении договорённостей. По её словам, дата выхода программы была принципиально важна для анонсирования предстоящих концертов.

"Товарищи артисты и все медийные люди! Программа "Судьба человека" меня кинула. У нас было условие по дате эфира, которое озвучено во всех переписках. Сейчас я подаю на них в суд", — заявила Слава в видеообращении, опубликованном в её социальных сетях.

Исполнительница также опубликовала фотографию с ведущим Борисом Корчевниковым, сопроводив её решительным комментарием. Сланевская намерена доказать в суде факт нарушения устных договорённостей и потребовать компенсацию.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
