Слава подаёт в суд на Судьбу человека: срыв эфира обернулся скандалом

Певица Слава (Анастасия Сланевская) начала правовой спор с руководством программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1". Поводом стал срыв эфира выпуска с её участием, который должен был выйти в минувшее воскресенье.
Артистка обвиняет создателей проекта в невыполнении договорённостей. По её словам, дата выхода программы была принципиально важна для анонсирования предстоящих концертов.
"Товарищи артисты и все медийные люди! Программа "Судьба человека" меня кинула. У нас было условие по дате эфира, которое озвучено во всех переписках. Сейчас я подаю на них в суд", — заявила Слава в видеообращении, опубликованном в её социальных сетях.
Исполнительница также опубликовала фотографию с ведущим Борисом Корчевниковым, сопроводив её решительным комментарием. Сланевская намерена доказать в суде факт нарушения устных договорённостей и потребовать компенсацию.
