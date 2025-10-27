Наташа Королёва не исключает уколы для похудения: решение зависит от одного важного условия

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Популярная певица Наташа Королёва не исключила возможности использовать уколы для похудения, о чём она рассказала в недавнем интервью, отрывок из которого опубликовал Telegram-канал "Звездач".

Наташа Королёва
Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Наташа Королёва

Знаменитость призналась, что в данный момент раздумывает над этим вопросом, но пока не решилась на такой смелый шаг. Певица поделилась, что по поводу препаратов для похудения она мало что знает, однако пообещала разобраться в вопросе, прежде чем принять окончательное решение.

Наташа подчеркнула, что, хотя она и не прибегала к использованию таких средств, возможность попробовать их в будущем она не исключает. Она также отметила, что решения будут зависеть от её медицинских анализов, что подчёркивает важность личного подхода и консультации с врачами перед использованием любых препаратов.

"У меня не было такого эксперимента. Я думаю, что, может быть, да, почему нет. Многие говорят, что очень эффективно. Пока в раздумьях. Всё зависит от анализов", — сказала Наташа.

Для многих поклонников исполнительница хита "Жёлтые тюльпаны" остаётся иконой стиля и красоты, и её подход к вопросам похудения может стать примером для других. Однако певица подчёркивает, что всегда стоит слушать врачей и помнить о важности здоровья, прежде чем принимать решения.

Наташе Королёвой сейчас 52 года, и она остаётся востребованной не только как артистка, но и как интересная личность, которая не боится делиться своими мыслями и планами с широкой аудиторией.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
