Диброва испугала подписчиков синяком под глазом: причина его появления оказалась неожиданной

Полина Диброва поделилась с подписчиками новым постом в своём Telegram-канале. На этот раз экс-супруга Дмитрия Диброва привлекла внимание не только снимками с детьми и анонсами путешествий, но и синяком под глазом. Полина акцентировала внимание на своей внешности, показывая повреждённую часть лица крупным планом.
Ситуация с синяком стала поводом для беспокойства поклонников. Однако Полина прояснила ситуацию, сняв все возможные вопросы. Она утверждает, что синяк — это результат косметической процедуры, а вовсе не следствие насилия.
Полина подробно рассказала, что произошло с её лицом.
"Мы сейчас в аэропорту. Хочу рассказать вам о синячке, вот он", — заявила она, демонстрируя синяк на своём лице.
Оказавшись в центре внимания после развода с Дмитрием, экс-супруга телеведущего решила развеять все слухи. Она уточнила, что была на приёме у косметолога. Во время процедуры врач случайно попал иглой в сосуд, что и привело к образованию гематомы.
"Для тех, кто переживает. Никто меня не бил", — добавила Диброва.
После развода с Дмитрием Дибровым Полина ведёт активную жизнь. Она не раз появлялась в публичных местах и продолжает делиться моментами своего быта и путешествий в соцсетях. Недавно журналист Отар Кушанашвили выразил своё мнение по поводу изменений, которые произошли с Полиной после расставания с супругом. Он отметил, что она изменилась и потеряла ту искреннюю привлекательность, которая была ей присуща раньше.
Тем не менее, несмотря на это мнение, по всему видно, что сейчас жизнь Полины стала гораздо более насыщенной, а сама Полина — ещё более жизнерадостной, чем раньше.
