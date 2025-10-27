Диброва испугала подписчиков синяком под глазом: причина его появления оказалась неожиданной

Полина Диброва поделилась с подписчиками новым постом в своём Telegram-канале. На этот раз экс-супруга Дмитрия Диброва привлекла внимание не только снимками с детьми и анонсами путешествий, но и синяком под глазом. Полина акцентировала внимание на своей внешности, показывая повреждённую часть лица крупным планом.

Ситуация с синяком стала поводом для беспокойства поклонников. Однако Полина прояснила ситуацию, сняв все возможные вопросы. Она утверждает, что синяк — это результат косметической процедуры, а вовсе не следствие насилия.

Что же произошло?

Полина подробно рассказала, что произошло с её лицом.

"Мы сейчас в аэропорту. Хочу рассказать вам о синячке, вот он", — заявила она, демонстрируя синяк на своём лице.

Оказавшись в центре внимания после развода с Дмитрием, экс-супруга телеведущего решила развеять все слухи. Она уточнила, что была на приёме у косметолога. Во время процедуры врач случайно попал иглой в сосуд, что и привело к образованию гематомы.

"Для тех, кто переживает. Никто меня не бил", — добавила Диброва.

Реакция общественности

После развода с Дмитрием Дибровым Полина ведёт активную жизнь. Она не раз появлялась в публичных местах и продолжает делиться моментами своего быта и путешествий в соцсетях. Недавно журналист Отар Кушанашвили выразил своё мнение по поводу изменений, которые произошли с Полиной после расставания с супругом. Он отметил, что она изменилась и потеряла ту искреннюю привлекательность, которая была ей присуща раньше.

Тем не менее, несмотря на это мнение, по всему видно, что сейчас жизнь Полины стала гораздо более насыщенной, а сама Полина — ещё более жизнерадостной, чем раньше.