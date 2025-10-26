Лепс обратился к зрителям после тревожных слухов: две фразы, которые всё объяснили

3:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонники Григория Лепса на днях пережили целую бурю эмоций. Сначала в Сети разлетелись видео с концерта во Владивостоке, где артист выглядел растерянным, путал слова и казался явно не в форме. Затем появились тревожные сообщения о его госпитализации — будто бы с отравлением. Казалось, гастрольный тур певца может быть сорван, а его здоровье — под угрозой.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Григорий Лепс

Но Лепс, как человек, привыкший возвращаться на сцену даже после сложных периодов, решил развеять слухи лично. В своём блоге он коротко, но уверенно обратился к зрителям.

"Ближайшие концерты в Казани и Самаре состоятся, как и планировалось: 28 октября и 30 октября. До встречи!" — заявил Григорий Лепс.

Эти два предложения мгновенно разошлись по соцсетям, а в комментариях поклонники признались: вздохнули с облегчением.

Сцена, скандал и вирусное видео

Выступление во Владивостоке, о котором теперь говорит вся страна, стало одной из самых обсуждаемых тем недели. На кадрах, снятых зрителями, певец выходит на сцену с сигаретой, забывает слова песен и ведёт себя не так, как привыкли видеть его фанаты.

Публика, сначала растерявшаяся, потом подхватила куплеты — зал буквально пел за артиста. Кто-то снял это на телефон, ролик попал в Сеть и за считаные часы собрал миллионы просмотров. Комментарии разделились: одни просили уважения к артисту, другие — выражали обеспокоенность его состоянием.

Сам Лепс предпочёл не обсуждать подробности случившегося, ограничившись коротким заявлением о предстоящих концертах. Ни госпитализацию, ни слухи о диагнозе он комментировать не стал.

Карьера с испытаниями

Григорий Лепс — артист с непростой судьбой. Его путь всегда сопровождали взлёты и падения: от сложных моментов в начале карьеры до признания и огромной армии поклонников по всей стране. Песни вроде "Рюмка водки на столе", "Я счастливый" и "Самый лучший день" давно стали частью музыкальной памяти целого поколения.

Но Лепс всегда был человеком эмоциональным, темпераментным, живущим сценой. Он никогда не скрывал, что не может существовать без публики и концертов. Именно поэтому новости о его самочувствии вызвали такой резонанс — певца привыкли видеть сильным, энергичным, в огне прожекторов.

Исторический контекст

Григорий Лепс начал карьеру в 1990-х, когда музыкальная сцена России только формировала новое лицо. Его хриплый голос и неподражаемая манера подачи сделали его уникальным. За три десятилетия артист прошёл путь от ресторанного певца до одной из самых узнаваемых фигур эстрады.

И сегодня, несмотря на возраст и испытания, он снова выходит на сцену — возможно, чуть уставший, но всё такой же настоящий.