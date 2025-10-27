Стилист Овечкин признал вину: что случилось с деньгами Инстасамки

Стилист Николай Овечкин опубликовал официальные извинения в Telegram-канале после скандала с обвинениями в мошенничестве.
Ранее блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) заявила о растрате 3 миллионов рублей при подготовке клипа на песню "Boss".
Овечкин признал, что долго скрывал финансовые проблемы и неправильно распорядился доверенными средствами. Стилист отметил, что осознаёт необходимость нести ответственность за свои действия.
"Сегодня, когда большая часть из всего случившегося стала достоянием медийного поля, я прекрасно понимаю, что нужно было ещё в мае останавливать все процессы", — написал Овечкин.
Он также сообщил об урегулировании вопросов с Инстасамкой и другими пострадавшими.
Для решения проблемы стилист создал специальный почтовый ящик и поручил юристам подготовить все необходимые документы.
Инстасамка ранее заявляла о подготовке коллективного заявления в правоохранительные органы, а Овечкин подтвердил готовность нести ответственность в правовом поле.
