Стилист Овечкин признал вину: что случилось с деньгами Инстасамки

Стилист Николай Овечкин опубликовал официальные извинения в Telegram-канале после скандала с обвинениями в мошенничестве.

Ранее блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) заявила о растрате 3 миллионов рублей при подготовке клипа на песню "Boss".

Овечкин признал, что долго скрывал финансовые проблемы и неправильно распорядился доверенными средствами. Стилист отметил, что осознаёт необходимость нести ответственность за свои действия.

"Сегодня, когда большая часть из всего случившегося стала достоянием медийного поля, я прекрасно понимаю, что нужно было ещё в мае останавливать все процессы", — написал Овечкин.

Он также сообщил об урегулировании вопросов с Инстасамкой и другими пострадавшими.

Для решения проблемы стилист создал специальный почтовый ящик и поручил юристам подготовить все необходимые документы.

Инстасамка ранее заявляла о подготовке коллективного заявления в правоохранительные органы, а Овечкин подтвердил готовность нести ответственность в правовом поле.