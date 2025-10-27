Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Больше $1 млрд потерь: чем обернулась реструктуризация Intel
Автомобиль не любит мороз, как и вы: простые шаги, чтобы не встретить утро с тросом в руках
Шура высказался о скандальном интервью Пугачёвой: честность, которая поражает всех
Шесть чашек и тысяча километров свободы: человек, который измеряет Россию вкусом кофе
В холода окна плачут? 4 шага к спасению дома от плесени и сырости
Не апокалипсис, но это сигнал: что скрывают биолаборатории мира и почему это тревожно
Растение в коме: вот как отличить пересушку от залива и кого ещё можно спасти
Когда каждый вздох становится на счету: тревожный симптом, который нельзя списывать на возраст
Кошачий этикет без купюр: почему даже самые вежливые мурлыки демонстрируют свой зад хозяину

Стилист Овечкин признал вину: что случилось с деньгами Инстасамки

1:09
Шоу-бизнес

Стилист Николай Овечкин опубликовал официальные извинения в Telegram-канале после скандала с обвинениями в мошенничестве.

Николай Овечкин
Фото: instagram by личный аккаунт Николая Овечкина в Инстаграм* (запрещён в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Николай Овечкин

Ранее блогер Инстасамка (Дарья Зотеева) заявила о растрате 3 миллионов рублей при подготовке клипа на песню "Boss".

Овечкин признал, что долго скрывал финансовые проблемы и неправильно распорядился доверенными средствами. Стилист отметил, что осознаёт необходимость нести ответственность за свои действия.

"Сегодня, когда большая часть из всего случившегося стала достоянием медийного поля, я прекрасно понимаю, что нужно было ещё в мае останавливать все процессы", — написал Овечкин.

Он также сообщил об урегулировании вопросов с Инстасамкой и другими пострадавшими.

Для решения проблемы стилист создал специальный почтовый ящик и поручил юристам подготовить все необходимые документы.

Инстасамка ранее заявляла о подготовке коллективного заявления в правоохранительные органы, а Овечкин подтвердил готовность нести ответственность в правовом поле.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Садоводство, цветоводство
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Красота и стиль
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Популярное
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок

Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.

Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
Последние материалы
Больше $1 млрд потерь: чем обернулась реструктуризация Intel
Автомобиль не любит мороз, как и вы: простые шаги, чтобы не встретить утро с тросом в руках
Шура высказался о скандальном интервью Пугачёвой: честность, которая поражает всех
Шесть чашек и тысяча километров свободы: человек, который измеряет Россию вкусом кофе
В холода окна плачут? 4 шага к спасению дома от плесени и сырости
Не апокалипсис, но это сигнал: что скрывают биолаборатории мира и почему это тревожно
Растение в коме: вот как отличить пересушку от залива и кого ещё можно спасти
Когда каждый вздох становится на счету: тревожный симптом, который нельзя списывать на возраст
Кошачий этикет без купюр: почему даже самые вежливые мурлыки демонстрируют свой зад хозяину
Картофельное пюре 2.0: больше никаких комков и клейкости — удивите всех новым вкусом и текстурой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.