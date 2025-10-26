Предательство на миллион? Экс-супруга Аскольда Запашного язвительно ответила на откровения артиста

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
0:57
Шоу-бизнес

Элен Запашная отреагировала на скандальное интервью бывшего мужа Аскольда Запашного.

Аскольд Запашный
Фото: commons.wikimedia.org by AnnaUrazova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аскольд Запашный

В программе "Секрет на миллион" артист признался в разводе после 18 лет брака и рассказал о внебрачном ребёнке, рождённом в 2016 году.

В откровенном интервью Лере Кудрявцевой Запашный заверил, что сразу сообщил жене о романе на стороне. Он надеялся совместно найти решение, которое позволило бы сохранить семью для детей.

"Предатель на миллион… Сценарий нового кино", — написала Элен в своём Telegram-канале.

Она сопроводила комментарий саркастическим постом о домашних делах и пробежке, намекая на своё равнодушие к откровениям экс-супруга.

В предыдущих постах экс-супруга дрессировщика уже давала советы о самолюбии и независимости — Элен призывала женщин оставаться верными себе.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
