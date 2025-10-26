Предательство на миллион? Экс-супруга Аскольда Запашного язвительно ответила на откровения артиста

Элен Запашная отреагировала на скандальное интервью бывшего мужа Аскольда Запашного.
В программе "Секрет на миллион" артист признался в разводе после 18 лет брака и рассказал о внебрачном ребёнке, рождённом в 2016 году.
В откровенном интервью Лере Кудрявцевой Запашный заверил, что сразу сообщил жене о романе на стороне. Он надеялся совместно найти решение, которое позволило бы сохранить семью для детей.
"Предатель на миллион… Сценарий нового кино", — написала Элен в своём Telegram-канале.
Она сопроводила комментарий саркастическим постом о домашних делах и пробежке, намекая на своё равнодушие к откровениям экс-супруга.
В предыдущих постах экс-супруга дрессировщика уже давала советы о самолюбии и независимости — Элен призывала женщин оставаться верными себе.
