Предательство на миллион? Экс-супруга Аскольда Запашного язвительно ответила на откровения артиста

Шоу-бизнес

Элен Запашная отреагировала на скандальное интервью бывшего мужа Аскольда Запашного.

Фото: commons.wikimedia.org by AnnaUrazova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аскольд Запашный

В программе "Секрет на миллион" артист признался в разводе после 18 лет брака и рассказал о внебрачном ребёнке, рождённом в 2016 году.

В откровенном интервью Лере Кудрявцевой Запашный заверил, что сразу сообщил жене о романе на стороне. Он надеялся совместно найти решение, которое позволило бы сохранить семью для детей.

"Предатель на миллион… Сценарий нового кино", — написала Элен в своём Telegram-канале.

Она сопроводила комментарий саркастическим постом о домашних делах и пробежке, намекая на своё равнодушие к откровениям экс-супруга.

В предыдущих постах экс-супруга дрессировщика уже давала советы о самолюбии и независимости — Элен призывала женщин оставаться верными себе.