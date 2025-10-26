Когда любовь громче мотора: Тимати выбрал способ признания, достойный голливудского финала

Подарки от знаменитостей часто становятся предметом обсуждения, но на этот раз рэпер Тимати удивил даже самых искушённых поклонников. Музыкант преподнёс своей возлюбленной Валентине Ивановой редчайший гиперкар — Koenigsegg Regera.

Фото: mkult.rk.gov.ru by Министерство культуры Республики Крым, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тимати

Роскошный автомобиль шведского производства считается одним из самых быстрых и дорогих в мире. Его цена — 250 миллионов рублей, а сам он выпущен ограниченным тиражом — всего несколько десятков экземпляров.

Редкий подарок и реакция Валентины

Валентина Иванова, недавно ставшая мамой, поделилась эмоциями в своём блоге. На видео, опубликованном ею, запечатлён момент, когда она спускается на подземную парковку, где её ждал подарок. На парковке стоял чёрный гиперкар, а рядом — любимый пёс девушки, которому было позволено первому заглянуть в салон.

Питомец сразу забрался на кожаное кресло и так удобно устроился, будто всегда ездил в этом автомобиле.

Автомобиль Koenigsegg Regera — не просто роскошь. Это технологический шедевр, оснащённый гибридной установкой мощностью более 1500 лошадиных сил. Машина разгоняется до 400 км/ч, что делает её одной из самых быстрых в мире. Для сравнения, даже суперкары Ferrari и Lamborghini выглядят скромнее на фоне этой модели.

История отношений и рождение дочери

Роман Тимати и Валентины Ивановой стал известен широкой публике не сразу. Долгое время пара скрывала отношения, но летом артист подтвердил, что вновь стал отцом.

2 августа Валентина родила дочь Эмму. Для неё это первый ребёнок, а для Тимати — уже третий. У музыканта есть двое детей от прежних отношений: дочь Алиса от модели Алёны Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

Несмотря на то что рэпер ни разу не был женат, его отношения всегда привлекали внимание публики. Однако с Валентиной Ивановой артист, по словам близких друзей, выглядит особенно спокойным и уравновешенным.

Как изменилась жизнь Валентины после рождения Эммы

После рождения дочери Валентина признаётся, что многое пересмотрела. Она стала уделять больше внимания семье и отказалась от привычек, которые раньше считала частью своего стиля, например, ей пришлось оставить в прошлом длинные острые ногти, которые мешали бы ей держать на руках малышку.

Подписчики заметили и другое изменение: на её пальце появился перстень с крупным камнем, который, как предполагают фанаты, мог стать символом особого статуса в отношениях пары. Сама Валентина никак это не комментирует, предпочитая сохранять интригу.