Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Хлеб под запретом? Этот неожиданный продукт на завтрак удивит вас — ешьте и худейте
Шура прокомментировал интервью Пугачёвой: как певец отреагировал на откровения Примадонны
Магия за минуту: как в микроволновке приготовить фондан с жидким сердцем, от которого кружится голова
Булочка для души больше не нужна: действенные приёмы, которые спасут фигуру в холодный сезон
Вы сами кормите гриб, который губит урожай: ошибки, из-за которых растения погибают
Они сломали систему: три породы собак, которые обожают кошек вопреки всем стереотипам
Китайские кроссоверы больше не шутка: они проезжают дальше, стоят дешевле и выглядят дороже
Кулинарное наследие Бразилии: как масло денде рассказывает историю предков
Между прошлым и будущим: фото Валиевой в аккаунте Олимпиады-2026 — это знак

Когда любовь громче мотора: Тимати выбрал способ признания, достойный голливудского финала

2:55
Шоу-бизнес

Подарки от знаменитостей часто становятся предметом обсуждения, но на этот раз рэпер Тимати удивил даже самых искушённых поклонников. Музыкант преподнёс своей возлюбленной Валентине Ивановой редчайший гиперкар — Koenigsegg Regera.

Тимати
Фото: mkult.rk.gov.ru by Министерство культуры Республики Крым, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тимати

Роскошный автомобиль шведского производства считается одним из самых быстрых и дорогих в мире. Его цена — 250 миллионов рублей, а сам он выпущен ограниченным тиражом — всего несколько десятков экземпляров.

Редкий подарок и реакция Валентины

Валентина Иванова, недавно ставшая мамой, поделилась эмоциями в своём блоге. На видео, опубликованном ею, запечатлён момент, когда она спускается на подземную парковку, где её ждал подарок. На парковке стоял чёрный гиперкар, а рядом — любимый пёс девушки, которому было позволено первому заглянуть в салон.

Питомец сразу забрался на кожаное кресло и так удобно устроился, будто всегда ездил в этом автомобиле.

Автомобиль Koenigsegg Regera — не просто роскошь. Это технологический шедевр, оснащённый гибридной установкой мощностью более 1500 лошадиных сил. Машина разгоняется до 400 км/ч, что делает её одной из самых быстрых в мире. Для сравнения, даже суперкары Ferrari и Lamborghini выглядят скромнее на фоне этой модели.

История отношений и рождение дочери

Роман Тимати и Валентины Ивановой стал известен широкой публике не сразу. Долгое время пара скрывала отношения, но летом артист подтвердил, что вновь стал отцом.

2 августа Валентина родила дочь Эмму. Для неё это первый ребёнок, а для Тимати — уже третий. У музыканта есть двое детей от прежних отношений: дочь Алиса от модели Алёны Шишковой и сын Ратмир от блогера Анастасии Решетовой.

Несмотря на то что рэпер ни разу не был женат, его отношения всегда привлекали внимание публики. Однако с Валентиной Ивановой артист, по словам близких друзей, выглядит особенно спокойным и уравновешенным.

Как изменилась жизнь Валентины после рождения Эммы

После рождения дочери Валентина признаётся, что многое пересмотрела. Она стала уделять больше внимания семье и отказалась от привычек, которые раньше считала частью своего стиля, например, ей пришлось оставить в прошлом длинные острые ногти, которые мешали бы ей держать на руках малышку.

Подписчики заметили и другое изменение: на её пальце появился перстень с крупным камнем, который, как предполагают фанаты, мог стать символом особого статуса в отношениях пары. Сама Валентина никак это не комментирует, предпочитая сохранять интригу.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Недвижимость
Больше никакого стула для одежды: хит сезона, который решает проблему беспорядка
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Красота и стиль
Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Домашние животные
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Популярное
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок

Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.

Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Последние материалы
Когда любовь громче мотора: Тимати выбрал способ признания, достойный голливудского финала
Магия за минуту: как в микроволновке приготовить фондан с жидким сердцем, от которого кружится голова
Булочка для души больше не нужна: действенные приёмы, которые спасут фигуру в холодный сезон
Вы сами кормите гриб, который губит урожай: ошибки, из-за которых растения погибают
Они сломали систему: три породы собак, которые обожают кошек вопреки всем стереотипам
Китайские кроссоверы больше не шутка: они проезжают дальше, стоят дешевле и выглядят дороже
Кулинарное наследие Бразилии: как масло денде рассказывает историю предков
Между прошлым и будущим: фото Валиевой в аккаунте Олимпиады-2026 — это знак
Дели под ливневым куполом: Индия готовится к своему первому искусственному дождю
Россия меняет витрины на маркетплейсы: кто выживет в эпоху цифровой торговли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.