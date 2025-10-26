Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шура прокомментировал интервью Пугачёвой: как певец отреагировал на откровения Примадонны

Шоу-бизнес

Певец Шура (Александр Медведев) отреагировал на первое за долгое время интервью Аллы Пугачёвой.

Алла Пугачёва
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алла Пугачёва

В беседе с журналистом Super 50-летний артист сделал акцент на личном отношении к примадонне, избегая политических дискуссий.

"Аллочку я люблю и уважаю! У каждого есть право говорить, что он думает", — заявил Шура.

Он дипломатично отметил, что дальнейшая реакция должна оставаться на усмотрение граждан России.

Пугачёва в своем недавнем интервью подробно рассказала о переезде за границу и причинах этого решения. Артистка затронула личные и профессиональные темы, что вызвало широкий общественный резонанс.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев напомнил, что у певицы всегда были привилегии в России, поэтому ей не стоит жаловаться на жизнь. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
