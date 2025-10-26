Ивлеева призналась, с какой суммой уехала в Узбекистан: меньше, чем можно себе представить

Переосмысление, тишина и неожиданный поворот — именно так можно описать последние месяцы жизни Насти Ивлеевой. После череды громких событий блогер и телеведущая вновь появилась в публичном пространстве, но уже в ином образе. Вместе с мужем Филиппом Бегаком она отправилась в Узбекистан — страну, где, по её словам, начался новый этап.

Возвращение в кадр

После затянувшегося периода молчания Настя Ивлеева постепенно возвращается в медиаполе. Зрители, соскучившиеся по её харизме, заметили: блогер изменилась. Менее эпатажная, более вдумчивая и сдержанная — она будто учится быть "новой собой".

По данным издания Forbes, после скандальной вечеринки прошлых лет телеведущая потеряла часть аудитории и доходов. Но именно это, как признаются её поклонники, сделало Настю ближе к людям. Теперь вместо громких вечеринок — путешествия, самопознание и настоящие эмоции.

Путешествие в сердце Востока

Свежие кадры из Самарканда мгновенно разлетелись по соцсетям. На фото — Ивлеева с мужем на фоне знаменитого Регистана, жемчужины узбекской архитектуры.

"Нам просто красиво, счастливо и вкусно! Узбекистан, спасибо за впечатления! Кстати, помню, была тут шесть лет назад со ста долларами и, увы, дальше Ташкента не выезжала. Так вышло, что на сегодняшний момент жизни у меня снова сто долларов, но есть муж, который взял, да и вывез в Самарканд, и не только", — сказала Настя Ивлеева.

Многие увидели в этой фразе не просто шутку, а метафору перемен: шесть лет назад — одиночество и амбиции, сегодня — любовь и равновесие.

Как изменилась Настя

После скандала блогер призналась, что долгое время находилась в состоянии внутренней паузы. Она перестала активно публиковать контент и сосредоточилась на себе.

Те, кто следит за её карьерой, знают: раньше Ивлеева ассоциировалась с драйвом и вызовом. Теперь она говорит о спокойствии, любви и принятии. Именно в этой новой фазе её и увидели в поездке — счастливой и спокойной.

Исторический контекст

Самарканд, где сегодня гуляет пара, был крупным узлом Великого шёлкового пути. Здесь пересекались торговцы, поэты и ремесленники, создавая одну из самых ярких культур Азии. Возможно, именно это ощущение древнего величия и помогло Насте почувствовать внутреннюю опору.