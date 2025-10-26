Ким Кардашьян ответила критикам образа дочери: почему тату и пирсинг Норт Уэст вызвали споры

Шоу-бизнес

Ким Кардашьян публично отреагировала на обсуждение экспериментального образа своей 12-летней дочери.

Фото: YouTube by Ashley Graham, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ким Кардашьян

В совместном аккаунте TikTok Кардашьян заявила, что критика временных изменений во внешности Норт не имеет серьёзных оснований.

Поводом для дискуссий стало видео, где Норт продемонстрировала татуировку звезды под глазом и искусственный пирсинг. Ролик собрал миллионы просмотров и вызвал полярные реакции — от поддержки до осуждения.

Сама девочка сразу уточнила, что все элементы образа временные. Несмотря на это, некоторые пользователи сочли преображение чрезмерным для ребёнка. Другие напомнили, что подобные эксперименты характерны для подросткового возраста.

Кардашьян отмечает, что Норт обладает развитым вкусом и уверенностью в себе. Старшая дочь знаменитости часто выбирает нетривиальные стилистические решения, демонстрируя рано сформировавшееся чувство стиля.