Том Йорк объяснил семилетний перерыв Radiohead: как личная трагедия повлияла на решение группы

Фронтмен Radiohead Том Йорк впервые подробно объяснил причины семилетнего перерыва в концертной деятельности группы.

В интервью The Times музыкант связал это решение с профессиональным и личным кризисом.

"Нам пришлось остановиться, прежде чем мы свалились бы с обрыва", — заявил Йорк о завершении тура A Moon Shaped Pool в 2018 году.

Он подчеркнул, что несмотря на успешные выступления, в коллективе назрела необходимость сделать паузу.

Личной причиной перерыва стала смерть бывшей жены Рэйчел Оуэн, скончавшейся в 2016 году. Йорк признался, что не давал себе достаточно времени для переживания утраты, постоянно занимаясь творчеством и гастролями.

Семилетняя пауза стала для музыкантов периодом переосмысления и восстановления. Йорк отметил, что иногда остановка необходима для сохранения творческой целостности и личного благополучия.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
