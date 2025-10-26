Фронтмен Radiohead Том Йорк впервые подробно объяснил причины семилетнего перерыва в концертной деятельности группы.
В интервью The Times музыкант связал это решение с профессиональным и личным кризисом.
"Нам пришлось остановиться, прежде чем мы свалились бы с обрыва", — заявил Йорк о завершении тура A Moon Shaped Pool в 2018 году.
Он подчеркнул, что несмотря на успешные выступления, в коллективе назрела необходимость сделать паузу.
Личной причиной перерыва стала смерть бывшей жены Рэйчел Оуэн, скончавшейся в 2016 году. Йорк признался, что не давал себе достаточно времени для переживания утраты, постоянно занимаясь творчеством и гастролями.
Семилетняя пауза стала для музыкантов периодом переосмысления и восстановления. Йорк отметил, что иногда остановка необходима для сохранения творческой целостности и личного благополучия.
Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.