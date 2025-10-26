Сцена даёт шанс всем, но удерживаются на ней единицы: Ани Лорак объяснила причину

3:22 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Путь к сцене часто кажется простым только со стороны. Телевизионные конкурсы, концерты, кастинги — за всем этим стоит колоссальный труд, годы тренировок и бесконечные попытки доказать, что ты достоин внимания. Но даже победа не всегда гарантирует успех. Об этом откровенно рассказала певица Ани Лорак, которая за свою карьеру видела сотни начинающих артистов.

Фото: flickr.com by Daniel Aragay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ани Лорак

"Таланту и щепоточки достаточно, а упорства нужен целый океан", — сказала Ани Лорак в беседе с "МК".

Что делает артиста настоящим

Лорак признается: таланта сегодня хватает. У многих конкурсантов — сильные голоса, музыкальность, харизма. Но далеко не все доходят до вершины. Певица убеждена, что главное — не природные данные, а характер. Тот, кто способен подниматься после поражений, идти дальше, несмотря на критику и усталость, тот и становится артистом.

По словам Лорак, настоящий успех начинается не на сцене, а в душе. Он рождается из настойчивости, дисциплины и умения верить в себя, когда никто другой уже не верит. Победы в конкурсах — лишь шаг, а не итог. Дальше начинается самое сложное — доказать, что ты можешь удержаться в профессии.

Наставник и пример для других

Ани Лорак не раз участвовала в качестве члена жюри и наставника в телевизионных шоу. Она видела, как молодые таланты выходят на сцену, поют с дрожью в голосе и верят, что именно этот момент изменит их жизнь. Для многих она стала не просто судьёй, а примером человека, который сумел пройти путь от конкурсов до мировой сцены.

"Тысячу раз бьют по ногам, вставать и идти дальше, несмотря ни на что. Не все так могут", — подчеркнула певица.

Почему не все становятся звёздами

Даже самые талантливые участники не всегда могут удержаться на волне успеха. После окончания телешоу они сталкиваются с реальностью — без команды, продюсера, грамотного продвижения и постоянного труда сложно выжить на музыкальном рынке. Многие возвращаются к привычной жизни, а кто-то продолжает бороться — самостоятельно записывает песни, ищет площадки для выступлений, работает над имиджем.

Лорак считает, что выживает тот, кто не боится упасть. Ошибки, неудачные выступления и провалы — часть любого пути. Главное — не останавливаться и помнить, зачем ты начал.

Ответственность наставника

Певица рассказывает, что после шоу к ней часто обращаются бывшие участники. Одни просят совета, другие — продюсерской поддержки. Но артистка осторожна: она не хочет давать пустых обещаний.

"У нас был мальчик из Италии, он потом писал мне в социальных сетях, песни высылал. Я могу послушать и дать свой микро-комментарий. Но за продюсирование я не берусь, потому что это огромный труд и ответственность", — отметила Ани Лорак.

По её словам, продюсирование — это не просто помощь, а долгая совместная работа, где нельзя останавливаться на полпути. Если уж взял ответственность за артиста, нужно довести его до результата.