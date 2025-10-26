Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Выглядят, как новые, но хранят страшное прошлое: как подержанные авто у дилеров оказались минным полем
Ким Кардашьян ответила критикам образа дочери: почему тату и пирсинг Норт Уэст вызвали споры
Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде: почему звезда Marvel призвала изучать технофеодализм
Миниатюрные убийцы растений: простые способы навсегда выгнать трипсов из теплицы
Ощущение песка в глазах: офтальмолог рассказала, о чём предупреждает этот симптом
Один шлепок по собаке запускает необратимый процесс: пёс уже видит во владельце врага
Вьетнам и США подписывают торговый пакт, который может перевернуть Азию: на кону миллиарды и влияние
Танец Мелиссы в Карибском море: как медленный ураган превращается в дождевую машину
Ивлеева призналась, с какой суммой уехала в Узбекистан: меньше, чем можно себе представить

Сцена даёт шанс всем, но удерживаются на ней единицы: Ани Лорак объяснила причину

3:22
Шоу-бизнес

Путь к сцене часто кажется простым только со стороны. Телевизионные конкурсы, концерты, кастинги — за всем этим стоит колоссальный труд, годы тренировок и бесконечные попытки доказать, что ты достоин внимания. Но даже победа не всегда гарантирует успех. Об этом откровенно рассказала певица Ани Лорак, которая за свою карьеру видела сотни начинающих артистов.

Ани Лорак
Фото: flickr.com by Daniel Aragay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Ани Лорак

"Таланту и щепоточки достаточно, а упорства нужен целый океан", — сказала Ани Лорак в беседе с "МК".

Что делает артиста настоящим

Лорак признается: таланта сегодня хватает. У многих конкурсантов — сильные голоса, музыкальность, харизма. Но далеко не все доходят до вершины. Певица убеждена, что главное — не природные данные, а характер. Тот, кто способен подниматься после поражений, идти дальше, несмотря на критику и усталость, тот и становится артистом.

По словам Лорак, настоящий успех начинается не на сцене, а в душе. Он рождается из настойчивости, дисциплины и умения верить в себя, когда никто другой уже не верит. Победы в конкурсах — лишь шаг, а не итог. Дальше начинается самое сложное — доказать, что ты можешь удержаться в профессии.

Наставник и пример для других

Ани Лорак не раз участвовала в качестве члена жюри и наставника в телевизионных шоу. Она видела, как молодые таланты выходят на сцену, поют с дрожью в голосе и верят, что именно этот момент изменит их жизнь. Для многих она стала не просто судьёй, а примером человека, который сумел пройти путь от конкурсов до мировой сцены.

"Тысячу раз бьют по ногам, вставать и идти дальше, несмотря ни на что. Не все так могут", — подчеркнула певица.

Почему не все становятся звёздами

Даже самые талантливые участники не всегда могут удержаться на волне успеха. После окончания телешоу они сталкиваются с реальностью — без команды, продюсера, грамотного продвижения и постоянного труда сложно выжить на музыкальном рынке. Многие возвращаются к привычной жизни, а кто-то продолжает бороться — самостоятельно записывает песни, ищет площадки для выступлений, работает над имиджем.

Лорак считает, что выживает тот, кто не боится упасть. Ошибки, неудачные выступления и провалы — часть любого пути. Главное — не останавливаться и помнить, зачем ты начал.

Ответственность наставника

Певица рассказывает, что после шоу к ней часто обращаются бывшие участники. Одни просят совета, другие — продюсерской поддержки. Но артистка осторожна: она не хочет давать пустых обещаний.

"У нас был мальчик из Италии, он потом писал мне в социальных сетях, песни высылал. Я могу послушать и дать свой микро-комментарий. Но за продюсирование я не берусь, потому что это огромный труд и ответственность", — отметила Ани Лорак.

По её словам, продюсирование — это не просто помощь, а долгая совместная работа, где нельзя останавливаться на полпути. Если уж взял ответственность за артиста, нужно довести его до результата.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эти породы собак официально запрещены в странах: причина не в агрессии, а в кое-чём похуже
Домашние животные
Эти породы собак официально запрещены в странах: причина не в агрессии, а в кое-чём похуже
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Наука и техника
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Популярное
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок

Мировой рынок нефти вновь пошатнулся: цены пошли вниз из-за сомнений в решимости США соблюдать санкции против России.

Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Солнце атакует: эта магнитная буря способна парализовать мир
Без ухода, полива и сорняков: посейте в октябре — весной сад покроется белоснежным цветочным ковром
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Забудьте про теплицы: новые сорта помидоров растут даже на ветру и радуют урожаем
Клад из римских монет: почему археолог-любитель три ночи спал в машине
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
После тыквы земля заболевает: растения, которым нельзя туда даже приближаться
Последние материалы
Выглядят, как новые, но хранят страшное прошлое: как подержанные авто у дилеров оказались минным полем
Ким Кардашьян ответила критикам образа дочери: почему тату и пирсинг Норт Уэст вызвали споры
Симу Лю раскритиковал ИИ в Голливуде: почему звезда Marvel призвала изучать технофеодализм
Миниатюрные убийцы растений: простые способы навсегда выгнать трипсов из теплицы
Ощущение песка в глазах: офтальмолог рассказала, о чём предупреждает этот симптом
Один шлепок по собаке запускает необратимый процесс: пёс уже видит во владельце врага
Вьетнам и США подписывают торговый пакт, который может перевернуть Азию: на кону миллиарды и влияние
Танец Мелиссы в Карибском море: как медленный ураган превращается в дождевую машину
Ивлеева призналась, с какой суммой уехала в Узбекистан: меньше, чем можно себе представить
Одиночество на вершине? Ягудин усомнился в безоговорочном лидерстве Аделии Петросян в фигурном катании
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.