Секрет стройности Светланы Светиковой после третьих родов: личный опыт и честное мнение

Светлана Светикова ответила на скептические комментарии о своей фигуре после рождения третьего ребенка.
41-летняя актриса, недавно ставшая мамой в третий раз, объяснила естественные причины своего быстрого восстановления.
"Мне 41. У меня трое детей. Рожала сама. Ни одной растяжки", — заявила Светикова.
Она подчеркнула важность постепенного завершения грудного вскармливания, которое позволяет коже естественно вернуться в норму.
Певица отметила роль генетики, но не стала преуменьшать значение личных усилий. Сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки стали неотъемлемой частью её подхода к сохранению формы.
Светикова также высказалась против навязанных стандартов красоты. Она сознательно отказывается от ботокса, предпочитая естественное старение. По её словам, многие женщины после 40 с несколькими детьми выглядят прекрасно благодаря позитивному отношению к себе и активному образу жизни.
