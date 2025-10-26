Секрет стройности Светланы Светиковой после третьих родов: личный опыт и честное мнение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Светлана Светикова ответила на скептические комментарии о своей фигуре после рождения третьего ребенка.

Светлана Светикова
Фото: Telegram by Telegram-канал Светланы Светиковой, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Светлана Светикова

41-летняя актриса, недавно ставшая мамой в третий раз, объяснила естественные причины своего быстрого восстановления.

"Мне 41. У меня трое детей. Рожала сама. Ни одной растяжки", — заявила Светикова.

Она подчеркнула важность постепенного завершения грудного вскармливания, которое позволяет коже естественно вернуться в норму.

Певица отметила роль генетики, но не стала преуменьшать значение личных усилий. Сбалансированное питание и регулярные физические нагрузки стали неотъемлемой частью её подхода к сохранению формы.

Светикова также высказалась против навязанных стандартов красоты. Она сознательно отказывается от ботокса, предпочитая естественное старение. По её словам, многие женщины после 40 с несколькими детьми выглядят прекрасно благодаря позитивному отношению к себе и активному образу жизни.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
