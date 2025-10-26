Последний аккорд: как Ким Кардашьян завершит свою карьеру в медиа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Ким Кардашьян сделала неожиданное заявление о смене профессиональной деятельности. В интервью шоу Грэма Нортона знаменитость сообщила о решении полностью прекратить работу в медийном пространстве и стать адвокатом.

Ким Кардашьян
Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Ким Кардашьян

Шестилетняя подготовка Кардашьян к юридической карьере близится к завершению. По данным Daily Mail, она уже завершила специальную стажировку в мае 2025 года и готовится к финальному экзамену, результаты которого станут известны в начале ноября.

Новый карьерный путь повторяет профессиональное призвание её отца Роберта Кардашьяна. Известный адвокат участвовал в громком деле О. Дж. Симпсона, что могло повлиять на выбор дочери.

Кардашьян планирует постепенно отказаться от публичного образа жизни. Она намерена сосредоточиться на судебной практике, сменив мировоззрение инфлюенсера на профессиональные обязанности адвоката.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
