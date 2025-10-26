После взлома страницы Бородина и Сердюков уехали из России: где они нашли покой

Телеведущая Ксения Бородина отправилась в отпуск в Дубай. После напряжённого рабочего графика звезда решила провести несколько дней у моря, наслаждаясь теплом, солнцем и обществом близких. На страницах её блога появились яркие кадры с побережья, где Бородина позировала на фоне знаменитого отеля Burj Al Arab.

Фото: commons.wikimedia.org by Mikhail Popov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ксения Бородина

"Как будто такое утро приятнее", — подписала фото Ксения Бородина.

Судя по публикациям, на отдых звезда отправилась не одна. Компанию ей составили муж Николай Сердюков, дети и несколько близких друзей семьи — Александр Белов и Максим Маркевич. На снимках, сделанных у воды, видно, как вся компания наслаждается временем вдали от суеты мегаполиса.

Отдых под солнцем и без лишней публичности

Ксения известна тем, что часто делится моментами из личной жизни, но этот отпуск она решила провести спокойно. Без громких анонсов и рекламы брендов телеведущая наслаждалась обычными радостями: прогулками вдоль побережья, завтраками на террасе и семейными выездами. Для многих подписчиков это стало приятным сюрпризом — увидеть знаменитость не в рабочем образе, а в расслабленной атмосфере.

Фотографии Бородиной быстро набрали тысячи лайков. Поклонники отметили, что телеведущая выглядит отдохнувшей и счастливой. Некоторые заметили, что Ксения словно "сияет" на фоне моря, а гармония в семье видна даже без слов.

Почему Дубай остаётся любимым местом звёзд

Выбор Ксении не случаен: именно Дубай уже несколько лет считается одной из главных "точек притяжения" для российских знаменитостей. Комфортный климат, высокий уровень сервиса, безопасность и множество развлечений делают эмират идеальным направлением как для семейного отдыха, так и для деловых встреч.

К тому же осенью здесь устанавливается наиболее комфортная температура — около +30 градусов днём и лёгкая прохлада по вечерам. Многие отели предлагают программы семейного отдыха, включая детские клубы и водные аттракционы. Всё это делает поездку привлекательной и для родителей, и для детей.

Что известно о компании на отдыхе

По снимкам можно судить, что отпуск Бородиной проходил в дружеской атмосфере. На фото Николай Сердюков выглядит расслабленным и весёлым — рядом с друзьями и детьми он позирует с улыбкой. Публикации вызвали волну положительных комментариев: поклонники пожелали паре крепких отношений и новых ярких впечатлений.

Сам Николай редко появляется в социальных сетях, но поклонники заметили, что именно рядом с ним Ксения чаще улыбается. Похоже, отпуск в Дубае стал для них возможностью провести время вместе без рабочих звонков, встреч и съёмок.

Недавние события: взлом страницы и ложные слухи

Отдельной темой обсуждения среди фанатов стало недавнее происшествие — аккаунт телеведущей подвергся взлому. Мошенники не только получили доступ к её профилю, но и пытались обмануть подписчиков, предлагая им перевести деньги. Кроме того, злоумышленники распространяли фейковые сообщения, будто Ксения беременна. После восстановления доступа звезда предупредила своих подписчиков быть внимательными и не доверять подобным "новостям".

Эта история вызвала волну поддержки: фанаты в комментариях писали слова благодарности и радости, что страница вернулась к своей хозяйке. Многие отметили, что такие инциденты стали частыми и даже публичные личности не защищены от кибермошенничества.