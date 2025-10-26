13-летняя дочь Киркорова покусилась на его вещи: какие ограничения поставил звёздный отец

Филипп Киркоров раскрыл новые детали воспитания дочери в программе "Ты не поверишь!". Артист сообщил, что 13-летняя Алла-Виктория начала активно интересоваться его гардеробом.
Певец вспомнил, что ещё год назад предлагал наследнице разные бренды из одежды, но она всё отвергала. Сейчас ситуация изменилась: дочь регулярно спрашивает разрешения посетить его просторную гардеробную и выбирает дизайнерские вещи.
Киркоров отметил, что стал строже относиться к запросам подростка. Когда дочь попросила разрешение на пирсинг, он ответил категорическим отказом. Артист считает, что девочке не стоит торопиться со взрослением.
При этом певец продолжает баловать дочь дорогими покупками — недавно приобрёл ей сапоги за 2,5 тысячи долларов. Но доступ к своей коллекции одежды он контролирует лично, совмещая родительскую строгость с разумной щедростью.
