13-летняя дочь Киркорова покусилась на его вещи: какие ограничения поставил звёздный отец

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров раскрыл новые детали воспитания дочери в программе "Ты не поверишь!". Артист сообщил, что 13-летняя Алла-Виктория начала активно интересоваться его гардеробом.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Певец вспомнил, что ещё год назад предлагал наследнице разные бренды из одежды, но она всё отвергала. Сейчас ситуация изменилась: дочь регулярно спрашивает разрешения посетить его просторную гардеробную и выбирает дизайнерские вещи.

Киркоров отметил, что стал строже относиться к запросам подростка. Когда дочь попросила разрешение на пирсинг, он ответил категорическим отказом. Артист считает, что девочке не стоит торопиться со взрослением.

При этом певец продолжает баловать дочь дорогими покупками — недавно приобрёл ей сапоги за 2,5 тысячи долларов. Но доступ к своей коллекции одежды он контролирует лично, совмещая родительскую строгость с разумной щедростью.