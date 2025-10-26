Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эмир Кустурица снимет три фильма по русской классике: какие произведения выбрал сербский режиссёр
Не всё, что пьём сами, подходит детям: врач назвала безопасный возраст и важные правила употребления
Последний аккорд: как Ким Кардашьян завершит свою карьеру в медиа
Металлический блеск в отработке выглядит красиво, но это крик о помощи мотора — и вот почему
Этот соус придумали бедуины, а теперь без него не обходится ни один шеф — пробуйте дакус
Генетический код молодости: учёные приблизились к тайне старения и рака
Последний аккорд Teboil? Что происходит с этой сетью АЗС в Финляндии
Тыквы зреют раньше, чем обычно: приём, который спасает урожай от холодов
Эти дворы перевернут ваше представление о Петербурге — за фасадами скрыта целая вселенная

Джиган покажет закулисье брака с Самойловой: фанаты увидят то, что не попадало в соцсети

Шоу-бизнес

Музыкант и рэп-исполнитель Джиган стал участником нового выпуска шоу "Кстати". В откровенном разговоре артист рассказал о личных переживаниях, кризисе в отношениях с супругой Оксаной Самойловой и вдохновении, которое привело к созданию одного из его самых искренних треков.

Джиган
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джиган

Песня из боли и чувств

По словам артиста, композиция "Раз и навсегда", уже занявшая место в популярных чартах, родилась не на волне успеха, а из внутренних эмоций. В студии он признался, что именно трудный период в семье стал источником вдохновения.

"Ну вот эта история, которая меня как-то вдохновила, наверное. Слушай, ну жизненные такие обстоятельства вдохновили, переживания внутренние. Много было моментов таких. Был кризис в отношениях с Оксаной. Были тяжёлые моменты всякие. И вот это всё помогло при создании этой песни", — сказал Джиган в студии.

Рэпер отметил, что чаще всего работает над своими песнями сам. Он уверен: сильные тексты рождаются из сильных эмоций — не важно, радостных или тяжёлых. Искренность, по его словам, помогает создавать музыку, которая находит отклик у слушателей.

Музой остаётся семья

Несмотря на слухи и сложный этап в отношениях, артист подчеркнул, что его вдохновением по-прежнему остаётся жена. Для него Оксана Самойлова — главный человек, ради которого он не только живёт, но и творит. При этом обсуждать детали личной жизни и предстоящего развода музыкант отказался.

Известно, что Оксана недавно подала заявление о расторжении брака, однако супруги пока официально остаются семьёй. Публика следит за их историей с особым вниманием: за годы совместной жизни Джиган и Самойлова стали одной из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе. Их отношения не раз переживали кризисы, но каждый раз пара возвращалась к попыткам сохранить семью.

Новый проект с участием всей семьи

Помимо музыкальных планов, артист поделился новостью о грядущем реалити-шоу, съёмки которого уже начались. В проекте он появится не один, а вместе с детьми и супругой.

"Это шоу о нашей семье. То есть я, Оксана и дети. Это круглосуточные съёмки. Ну разве что на туалет будем прерываться. Полнометражный вариант нашей жизни", — заявил рэпер.

По его словам, зрители смогут увидеть закулисье их повседневной жизни без фильтров и постановок. Это будет своеобразный документальный сериал, где основное внимание уделено взаимоотношениям и реальным чувствам, а не только публичному образу.

Певец намекнул, что проект поможет поклонникам понять его семью по-новому, увидеть, как она справляется с трудностями и находит силы двигаться дальше.

Тайна аббревиатуры "БДО"

Отдельный интерес вызвало название нового шоу. Джиган сообщил, что проект будет называться коротко — "БДО", однако смысл аббревиатуры раскрывать отказался. По его словам, над реалити работает большая команда и пока преждевременно раскрывать все карты.

Такой подход только подогрел интерес зрителей: поклонники гадают, что может скрываться за загадочными тремя буквами — возможно, это отсылка к внутренним шуткам пары.

Музыкант обещает, что шоу получится честным, эмоциональным и в чём-то даже терапевтичным. Он надеется, что этот проект поможет не только зрителям взглянуть на их семью иначе, но и самого артиста вдохновит на новые песни.

Искренность как основа творчества

Джиган признался, что в последнее время стал особенно ценить откровенность — как в музыке, так и в жизни. Он старается не скрывать эмоций, ведь именно они делают человека настоящим.

По словам рэпера, в каждом треке он оставляет часть себя: и радость, и боль, и сомнения. Возможно, именно поэтому его творчество вызывает отклик у поклонников. Новая песня "Раз и навсегда" стала отражением того, как личный кризис может превратиться в источник вдохновения и силы.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
Новости спорта
Не нужен даже тренер: тело мечты можно построить с помощью трёх простых инструментов
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Военные новости
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Наука и техника
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Последние материалы
Джордж Клуни рассказал о конфликте с Фрэнком Синатрой: какой урок актёр получил от легенды шоу-бизнеса
Переключили на нейтраль, чтобы сберечь коробку: почему эффект оказался обратным
13-летняя дочь Киркорова покусилась на его вещи: какие ограничения поставил звёздный отец
Радиатор, который стал арт-объектом: 10 моделей, мимо которых невозможно пройти
Бледные ногти больше не спасут образ: новый тренд делает руки по-настоящему роскошными
Зима, что изменила мир: как замёрзшая река в Льеже подарила человечеству картофель фри
Он не модный суперфуд, но без него не работает ни сердце, ни нервы: витамин, который жизненно необходим
Огород без потерь: секретное соседство, которое продлевает жизнь картошке
Роботы захватили Японию: страна управляется операторами из Филиппин
Зарядка без скуки: как превратить утренние упражнения в игру, которую дети обожают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.