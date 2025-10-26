Джиган покажет закулисье брака с Самойловой: фанаты увидят то, что не попадало в соцсети

Музыкант и рэп-исполнитель Джиган стал участником нового выпуска шоу "Кстати". В откровенном разговоре артист рассказал о личных переживаниях, кризисе в отношениях с супругой Оксаной Самойловой и вдохновении, которое привело к созданию одного из его самых искренних треков.

Песня из боли и чувств

По словам артиста, композиция "Раз и навсегда", уже занявшая место в популярных чартах, родилась не на волне успеха, а из внутренних эмоций. В студии он признался, что именно трудный период в семье стал источником вдохновения.

"Ну вот эта история, которая меня как-то вдохновила, наверное. Слушай, ну жизненные такие обстоятельства вдохновили, переживания внутренние. Много было моментов таких. Был кризис в отношениях с Оксаной. Были тяжёлые моменты всякие. И вот это всё помогло при создании этой песни", — сказал Джиган в студии.

Рэпер отметил, что чаще всего работает над своими песнями сам. Он уверен: сильные тексты рождаются из сильных эмоций — не важно, радостных или тяжёлых. Искренность, по его словам, помогает создавать музыку, которая находит отклик у слушателей.

Музой остаётся семья

Несмотря на слухи и сложный этап в отношениях, артист подчеркнул, что его вдохновением по-прежнему остаётся жена. Для него Оксана Самойлова — главный человек, ради которого он не только живёт, но и творит. При этом обсуждать детали личной жизни и предстоящего развода музыкант отказался.

Известно, что Оксана недавно подала заявление о расторжении брака, однако супруги пока официально остаются семьёй. Публика следит за их историей с особым вниманием: за годы совместной жизни Джиган и Самойлова стали одной из самых обсуждаемых пар в российском шоу-бизнесе. Их отношения не раз переживали кризисы, но каждый раз пара возвращалась к попыткам сохранить семью.

Новый проект с участием всей семьи

Помимо музыкальных планов, артист поделился новостью о грядущем реалити-шоу, съёмки которого уже начались. В проекте он появится не один, а вместе с детьми и супругой.

"Это шоу о нашей семье. То есть я, Оксана и дети. Это круглосуточные съёмки. Ну разве что на туалет будем прерываться. Полнометражный вариант нашей жизни", — заявил рэпер.

По его словам, зрители смогут увидеть закулисье их повседневной жизни без фильтров и постановок. Это будет своеобразный документальный сериал, где основное внимание уделено взаимоотношениям и реальным чувствам, а не только публичному образу.

Певец намекнул, что проект поможет поклонникам понять его семью по-новому, увидеть, как она справляется с трудностями и находит силы двигаться дальше.

Тайна аббревиатуры "БДО"

Отдельный интерес вызвало название нового шоу. Джиган сообщил, что проект будет называться коротко — "БДО", однако смысл аббревиатуры раскрывать отказался. По его словам, над реалити работает большая команда и пока преждевременно раскрывать все карты.

Такой подход только подогрел интерес зрителей: поклонники гадают, что может скрываться за загадочными тремя буквами — возможно, это отсылка к внутренним шуткам пары.

Музыкант обещает, что шоу получится честным, эмоциональным и в чём-то даже терапевтичным. Он надеется, что этот проект поможет не только зрителям взглянуть на их семью иначе, но и самого артиста вдохновит на новые песни.

Искренность как основа творчества

Джиган признался, что в последнее время стал особенно ценить откровенность — как в музыке, так и в жизни. Он старается не скрывать эмоций, ведь именно они делают человека настоящим.

По словам рэпера, в каждом треке он оставляет часть себя: и радость, и боль, и сомнения. Возможно, именно поэтому его творчество вызывает отклик у поклонников. Новая песня "Раз и навсегда" стала отражением того, как личный кризис может превратиться в источник вдохновения и силы.