Степаненко ему покажется котёнком: почему в семье Петросяна теперь всё решает только Брухунова

После отдыха в Африке Татьяна Брухунова снова появилась в Москве. Молодая супруга Евгения Петросяна не только поделилась кадрами своего возвращения, но и показала, как её встречал муж — с букетом и горячей пиццей. На первый взгляд, всё выглядело трогательно и идиллично, однако источники, близкие к семье, утверждают, что за этой картиной скрываются серьёзные перемены в отношениях пары.

Возвращение с размахом

В социальных сетях Татьяна разместила короткое видео, где 80-летний артист встречает её у двери с цветами и коробкой пиццы. Жена явно не скрывала эмоций — радость от встречи, улыбки, объятия. Однако внимательные подписчики обратили внимание: за последние месяцы в поведении пары произошло заметное охлаждение, а в прессе всё чаще появляются слухи о разногласиях.

Брухунова, которая сопровождает Петросяна на концертах и часто помогает ему с делами, на время отпуска предпочла отдохнуть отдельно. Она побывала в сафари-парках, делилась снимками закатов, животных и местных жителей. А вот сам Евгений Ваганович оставался в Москве — в это время, по слухам, он активно занимался делами театра и телевизионных проектов.

Под контролем или просто забота?

Некоторые знакомые семьи утверждают, что в отношениях произошёл поворот. Источники заявили, что Татьяна будто бы нашла способ "удержать" супруга под контролем.

"У Тани доступ ко всем документам мужа, она знает всю его подноготную, может оставить его без рубля в кармане и без детей, Степаненко ему покажется котёнком", — отметила знакомая Брухуновой в беседе с Telegram-каналом "Свита короля".

Такое высказывание вызвало бурное обсуждение. Поклонники артистов разделились: одни посчитали, что речь идёт о преувеличении, другие — что Татьяна действительно старается держать всё под своим контролем, защищая интересы семьи.

Тени прошлого и новая реальность

С момента расставания Петросяна с Еленой Степаненко прошло уже несколько лет, но их громкий развод до сих пор вспоминают. Тогда артист оказался в центре скандала, который обсуждали все — от телевидения до соседей по дому. Новый брак с молодой помощницей выглядел для многих попыткой начать жизнь заново.

Татьяна Брухунова на первых порах старалась держаться в тени. Она почти не давала интервью, редко комментировала личное, а в социальных сетях предпочитала говорить о моде, материнстве и бытовых мелочах. Постепенно она стала более уверенной — и в публичных выходах, и в общении с журналистами.

Однако, как утверждают знакомые семьи, именно её стремление "держать всё под контролем" и стало поводом для недопонимания.

Когда в семье не всё гладко

СМИ не раз сообщали, что супруги переживали кризис. По слухам, Евгению Вагановичу не нравился образ жизни Татьяны — частые поездки, активность в соцсетях, покупки дизайнерских вещей. Писали, что артист даже угрожал супруге лишить её наследства, если она не изменит привычки.

Татьяна, в свою очередь, старалась доказать, что может быть заботливой женой и матерью, при этом не транжиря деньги и не теряя собственного достоинства.

"Зря он ей угрожал", — констатировала неназванная приятельница Брухуновой.

По словам источников, после этих конфликтов отношения действительно изменились. Евгений Петросян стал мягче, чаще уступает супруге, а она, похоже, сумела выстроить новый баланс в семье.

Смена ролей

Интересно, что в последние годы именно Татьяна всё чаще появляется рядом с мужем в роли не просто спутницы, а фактически продюсера. Она помогает ему с концертами, организует встречи, следит за расписанием и даже частично курирует его контент в соцсетях.

Для многих поклонников Петросяна это стало неожиданностью — ведь раньше артист был человеком, предпочитавшим полное творческое и финансовое лидерство. Но теперь, судя по всему, он охотно делегирует часть дел супруге.

Татьяна же не упускает возможности подчеркнуть, что их союз построен на взаимном уважении. В своих интервью она часто говорит о том, как важно сохранять личные границы и доверие.