Мама Вани Дмитриенко раскрыла секрет его успеха: как молодой артист избежал звёздной болезни

Мама музыканта Вани Дмитриенко рассказала о том, как сын справляется с внезапной популярностью.
В интервью MSK1.RU Светлана Павлова отметила, что артист сохраняет трезвое отношение к славе.
"Были моменты, когда его немного заносило, но он всегда слышал, когда я говорила, что его несёт", — призналась мама певца.
Она добавила, что Ваня советуется с авторитетными артистами — Филиппом Киркоровым, Сергеем Жуковым и Григорием Лепсом.
Дмитриенко ответственно распоряжается доходами, помогая родным и друзьям. Он оплатил сестре обучение, финансирует поездки матери и даже подарил ей автомобиль. При этом молодой артист учится говорить "нет" тем, кто пытается воспользоваться его щедростью.
В личной жизни музыкант проявляет себя как романтичная и внимательная натура. По словам Светланы, сын способен на яркие поступки ради любимого человека — от неожиданных сюрпризов до поездок в любую точку мира.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.