Мама Вани Дмитриенко раскрыла секрет его успеха: как молодой артист избежал звёздной болезни

Шоу-бизнес

Мама музыканта Вани Дмитриенко рассказала о том, как сын справляется с внезапной популярностью.

Ваня Дмитриенко
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ваня Дмитриенко

В интервью MSK1.RU Светлана Павлова отметила, что артист сохраняет трезвое отношение к славе.

"Были моменты, когда его немного заносило, но он всегда слышал, когда я говорила, что его несёт", — призналась мама певца.

Она добавила, что Ваня советуется с авторитетными артистами — Филиппом Киркоровым, Сергеем Жуковым и Григорием Лепсом.

Дмитриенко ответственно распоряжается доходами, помогая родным и друзьям. Он оплатил сестре обучение, финансирует поездки матери и даже подарил ей автомобиль. При этом молодой артист учится говорить "нет" тем, кто пытается воспользоваться его щедростью.

В личной жизни музыкант проявляет себя как романтичная и внимательная натура. По словам Светланы, сын способен на яркие поступки ради любимого человека — от неожиданных сюрпризов до поездок в любую точку мира.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
