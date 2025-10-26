Нюша снова на свидании: певица раскрыла детали первого романтического вечера после развода

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые за время после развода посетила романтическое свидание.
В программе "Статус в Сети" на RU.TV артистка поделилась свежими впечатлениями от встречи.
"Буквально вчера была на свидании. Это был поход в кино и ресторан с средиземноморской кухней", — рассказала Нюша.
На вопрос ведущей о впечатлениях певица ответила кратко: "Было хорошо. На девяточку".
Несмотря на успешный вечер, артистка пока не строит серьёзных планов на отношения. При этом Нюша не исключает возможность второго замужества в будущем. Она отметила, что хотела бы оригинальную свадьбу в узком кругу близких людей.
Напомним, в мае 2024 года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. Певица подчёркивала, что сохранила с бывшим супругом дружеские отношения.
Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.