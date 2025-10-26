Нюша снова на свидании: певица раскрыла детали первого романтического вечера после развода

Певица Нюша (Анна Шурочкина) впервые за время после развода посетила романтическое свидание.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Нюша

В программе "Статус в Сети" на RU.TV артистка поделилась свежими впечатлениями от встречи.

"Буквально вчера была на свидании. Это был поход в кино и ресторан с средиземноморской кухней", — рассказала Нюша.

На вопрос ведущей о впечатлениях певица ответила кратко: "Было хорошо. На девяточку".

Несмотря на успешный вечер, артистка пока не строит серьёзных планов на отношения. При этом Нюша не исключает возможность второго замужества в будущем. Она отметила, что хотела бы оригинальную свадьбу в узком кругу близких людей.

Напомним, в мае 2024 года Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым после семи лет брака. Певица подчёркивала, что сохранила с бывшим супругом дружеские отношения.