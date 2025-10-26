Нелли Фуртадо завершает концертную деятельность: что певица планирует делать после ухода со сцены

Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности через свои социальные сети. 46-летняя певица поблагодарила поклонников за многолетнюю поддержку, но сообщила о решении сделать паузу в выступлениях.
Возвращение Фуртадо на сцену в 2024 году стало для неё важным опытом.
"То, что столько людей заново открывают для себя мою музыку, было чем-то невероятным", — написала артистка.
Она отметила, что гастроли помогли ей снова поверить в магию сцены.
Решение об уходе не связано с усталостью или конфликтами в индустрии. Певица объяснила его внутренней потребностью в изменениях.
"Я хочу сосредоточиться на своих творческих и личных целях", — пояснила Фуртадо.
Она подчеркнула, что не прощается с музыкой окончательно. Автор хитов "I'm Like a Bird" и "Say It Right" продолжит писать песни, но в другом формате.
За 20-летнюю карьеру Фуртадо продала миллионы копий альбомов и получила премию "Грэмми", оставив заметный след в поп-музыке.
