Нелли Фуртадо завершает концертную деятельность: что певица планирует делать после ухода со сцены

Нелли Фуртадо объявила о завершении концертной деятельности через свои социальные сети. 46-летняя певица поблагодарила поклонников за многолетнюю поддержку, но сообщила о решении сделать паузу в выступлениях.

Возвращение Фуртадо на сцену в 2024 году стало для неё важным опытом.

"То, что столько людей заново открывают для себя мою музыку, было чем-то невероятным", — написала артистка.

Она отметила, что гастроли помогли ей снова поверить в магию сцены.

Решение об уходе не связано с усталостью или конфликтами в индустрии. Певица объяснила его внутренней потребностью в изменениях.

"Я хочу сосредоточиться на своих творческих и личных целях", — пояснила Фуртадо.

Она подчеркнула, что не прощается с музыкой окончательно. Автор хитов "I'm Like a Bird" и "Say It Right" продолжит писать песни, но в другом формате.

За 20-летнюю карьеру Фуртадо продала миллионы копий альбомов и получила премию "Грэмми", оставив заметный след в поп-музыке.

